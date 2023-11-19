Мэрия Белгорода требует 1,5 млн рублей с таможни за аренду

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:21
Updated Сегодня, 10:21
По заявлению мэрии, Белгородская таможня не платила аренду с января 2018-го по июнь этого года. Сумму аренды более чем в 753 тысячи рублей, а также неустойку в размере 746 тысяч рублей администрация хочет взыскать через арбитражный суд.
Производство по делу возбудили, ближайшее собеседование будет меньше чем через месяц — 11 декабря.
В начале ноября мэрия Белгорода подала арбитражный иск на ИП, у которой хотела изъять нежилое помещение и участок в центре города для муниципальных нужд. В итоге всё закончилось мировым соглашением, по которому владелице дома на Арбате заплатят 17 млн рублей за имущество.