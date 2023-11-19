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Таможенная служба

Мэрия Белгорода требует 1,5 млн рублей с таможни за аренду

19 ноября 2023, 10:21
Фото: 1MI
Таможенная служба
Исковое заявление администрация Белгорода подала в арбитражный суд ещё в середине октября, но из-за нарушения требований его приняли только сейчас.
Сюжет
Суд

По заявлению мэрии, Белгородская таможня не платила аренду с января 2018-го по июнь этого года. Сумму аренды более чем в 753 тысячи рублей, а также неустойку в размере 746 тысяч рублей администрация хочет взыскать через арбитражный суд.

Производство по делу возбудили, ближайшее собеседование будет меньше чем через месяц — 11 декабря.

В начале ноября мэрия Белгорода подала арбитражный иск на ИП, у которой хотела изъять нежилое помещение и участок в центре города для муниципальных нужд. В итоге всё закончилось мировым соглашением, по которому владелице дома на Арбате заплатят 17 млн рублей за имущество.

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#Долг#Таможня#Суд#Аренда#Арбитраж#Новости Белгорода#Эксклюзив#Мэрия#Белгород#Екатерина Никулина
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