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Газовики нашли порядка 68 нарушений при использовании газового оборудования

Газовики нашли порядка 68 нарушений при использовании газового оборудования

15 декабря 2023, 12:27
Фото: Bel.ru
Проверки дымоходов и вентканалов в домах и квартирах активно проводились все выходные. По итогам было зафиксировано 68 нарушений. Их оперативно устранили. Всего проверили более 39 тысяч адресов.

Как рассказал заместитель директора по работе с социально значимой категорией потребителей «Газпром газораспределение Белгород» Максим Сотников, в связи с наступлением отопительного периода необходимость в проверке вентиляционных и дымовых каналов как никогда актуальна, поскольку население начинает пользоваться отопительными газовыми приборами. А для их правильной работы необходима корректная работа вентиляции и дымоотводящей системы.

Сотрудниками «Газпром газораспределение Белгород» на постоянной основе при наступлении холодов проводятся проверки системы вентиляции, дымоотводящей системы, а также работоспособности газового оборудования.
Максим Сотников

Только в минувшие выходные по распоряжению губернатора в проведении проверок задействовали ежедневно 492 сотрудника. Они посетили более 39 тысяч адресов и выявили 68 нарушений, которые оперативно устранили.

Работали в выходные, также работа продолжается в будние дни, согласно утверждённым графикам. Завершим подомовой обход только после того, как весь газифицированный жилищный фонд будет проверен.
Максим Сотников

В ходе очередной проверки газовики посетили жителей частного сектора в областном центре. К примеру, в доме в4-м переулке Северный была выявлена неисправность в одном из блоков водонагревателя, поэтому временно колонку отключили. На место оперативно прибыла ремонтная бригада, которая исправила все недочёты, и люди вновь смогли пользоваться горячей водой, но уже не опасаясь за свою жизнь.

Не всё гладко было и в доме на улице Чичерина. Несмотря на то, что утечку газа специалисты не зафиксировали, колонку отключили, поскольку зафиксировали нарушения правил пользования газом в быту. Чтобы это исправить, нужно заменить на водонагревателе гофру.

Фото: Bel.ru

В АО «Газпром газораспределение Белгород» напомнили, что исправное состояние и наличие тяги в дымовых вентиляционных каналах — необходимое условие для удаления продуктов горения из жилого помещения при использовании газового оборудования.

К нарушению тяги и концентрации в помещении угарного газа может привести разрушение кладки дымохода, обмерзание оголовков, скопление грязи и сажи, посторонние предметы в дымоходе и закрытые вентканалы.

Проверка вентиляционных и дымовых каналов и, при необходимости, их чистка должны проводиться не реже трёх раз в год. В частном доме ответственность за исправность оборудования несёт собственник или пользователь помещения. В многоэтажках за состояние дымовых и вентканалов отвечают управляющие компании или собственники при непосредственном способе управления.

При возникновении проблем с газовым оборудованием, при запахе газа нужно обращаться по номеру 04 (с городского), 104 или 112 (с мобильного).

#Управляющая компания#Нарушения#Горячая вода#Газпром газораспределение Белгород#Проверки#Новости Белгорода#Газовое оборудование#Белгород#Кристина Семенчук#Вентиляция#Адреса#Собственник#Дымоотводящая система
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