Газовики нашли порядка 68 нарушений при использовании газового оборудования

В ходе очередной проверки газовики посетили жителей частного сектора в областном центре. К примеру, в доме в4-м переулке Северный была выявлена неисправность в одном из блоков водонагревателя, поэтому временно колонку отключили. На место оперативно прибыла ремонтная бригада, которая исправила все недочёты, и люди вновь смогли пользоваться горячей водой, но уже не опасаясь за свою жизнь.