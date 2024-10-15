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Газовое оборудование

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2024
Начало отопительного сезона — проверьте исправность газового оборудования
Специалисты АО «Газпром газораспределение Белгород» напоминают, что абоненты при использовании газа в быту обязаны строго соблюдать следующие правила:
15 октября, 11:30
Свыше 8000 белгородцев завели Личный кабинет абонента «Мой ГАЗ» с начала года
Всего на сегодняшний день сервисом пользуются 98 099 потребителей газа. Больше трети абонентов подключили расширенную версию.
30 сентября, 12:44
2023
Газовики нашли порядка 68 нарушений при использовании газового оборудования
Проверки дымоходов и вентканалов в домах и квартирах активно проводились все выходные. По итогам было зафиксировано 68 нарушений. Их оперативно устранили. Всего проверили более 39 тысяч адресов.
15 декабря 2023, 12:27
Абонентам «Газпром межрегионгаз Белгород» нужно перезаключить договоры на ТО ВКГО
Уважаемые потребители газа Белгородской области! До 31 декабря 2023 года необходимо перезаключить договор о техническом обслуживании внутриквартирного газового оборудования с АО «Газпром газораспределение Белгород».
11 декабря 2023, 15:49
Почти 7000 белгородцев стали новыми пользователями Личного кабинета «МойГаз»
8 декабря 2023, 09:36
Обогнали Воронеж и Курск: аппетиты белгородского «Газпрома» выше, чем у соседей?
6 декабря 2023, 11:32
2022
Белгородские депутаты одобрили идею лицензирования работ по ТО газового оборудования
Белгородская областная дума поддержала инициативу заксобрания Нижегородской области по ужесточению требований к деятельности по техобслуживанию газового оборудования.
14 сентября 2022, 06:31
Глава Старооскольского горокруга рассказал о трагедии в муниципалитете
23 марта 2022, 18:32
2021
В Белгородской области орудуют мошенники под видом газовиков, продающих оборудование
13 августа 2021, 13:02
«Газпром газораспределение Белгород» снизит стоимость ТО ВДГО на 20%
22 марта 2021, 06:53
«Газпром газораспределение Белгород» проверил оборудование у 67 тысяч абонентов
19 марта 2021, 08:49
2020
«Газпром газораспределение Белгород» проверил газовое оборудование белгородцев
8 октября 2020, 07:53
«Газпром газораспределение Белгород» проверил газовое оборудование 111 тыс. абонентов
19 июня 2020, 06:00
Своевременное обслуживание газового оборудования поможет избежать трагедии
28 мая 2020, 10:01
АО «Газпром газораспределение Белгород» возобновило проведение ТО ВДГО/ВКГО
14 мая 2020, 06:20
﻿Белгородские газовики напоминают о правилах безопасности в период самоизоляции
15 апреля 2020, 05:31
Своевременное техобслуживание газового оборудования позволит избежать трагедии
28 февраля 2020, 06:00

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