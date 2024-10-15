Газовое оборудование

Газовики нашли порядка 68 нарушений при использовании газового оборудования

Проверки дымоходов и вентканалов в домах и квартирах активно проводились все выходные. По итогам было зафиксировано 68 нарушений. Их оперативно устранили. Всего проверили более 39 тысяч адресов.