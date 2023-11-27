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Нижне-Чуфичево и Долгая Яруга: билайн расширяет покрытие 4G в белгородских сёлах

Нижне-Чуфичево и Долгая Яруга: билайн расширяет покрытие 4G в белгородских сёлах

27 ноября 2023, 10:43
Фото: 1MI
билайн запустил скоростной мобильный интернет и голосовую связь по технологии VoLTE («голос по сети LTE») в 68 небольших населенных пунктах в 20 районах Белгородской области.

Теперь жителям этих небольших населённых пунктов стали доступны сервисы на базе скоростного мобильного интернета билайн: видеозвонки с близкими, просмотр видео и прослушивание музыки онлайн, комфортный поиск информации в интернете, просмотр социальных сетей, работа с Госуслугами, мобильными банками и многие другие.

Сеть 4G (LTE) билайн стала доступна, например, поселке Долгая Яруга Чернянского района, селе Нижне-Чуфичево Старооскольского городского округа, хуторе Жилин Колодезь Губкинского городского округа, селе Фощеватое Корочанского района и других.

Базовые станции в данных населенных пунктах установлены благодаря федеральному проекту по устранению цифрового неравенства (УЦН), который реализуют Минцифры России и ПАО «Ростелеком». В рамках проекта уделяется внимание именно небольшим селам, посёлкам и деревням численностью до 500 человек. Как правило, территориальная удаленность, географические особенности, убывающее население, отсутствие наземного канала связи осложняют возможность развития мобильной связи и для достижения результатов требуется объединение усилий операторов и правительства. Благодаря программе УЦН такие населенные пункты получают стабильный мобильный интернет наравне с более крупными соседями.

«В этом году мы нарастали покрытие сети и предоставили доступ к актуальным услугам мобильного оператора жителям 68 малых населенных пунктов. Теперь клиенты билайн в этих хуторах и селах могут пользоваться мобильным интернетом и другими популярными услугами. Например, в Белгородской области растет популярность технологии VoLTE („голос по сети LTE“). Она обеспечивает высокое качество звука во время разговора и предоставляет возможность одновременно пользоваться мобильным интернетом и говорить по телефону» — рассказал директор Белгородского отделения билайн Андрей Долженков.

Напомним, для использования быстрого мобильного интернета необходим смартфон с поддержкой 4G и SIM-карта, выпущенная после 2016 года. Голосовые вызовы в сети 4G осуществляются благодаря технологии VoLTE, которую поддерживает большинство современных смартфонов. Бесплатно обменять сим-карту можно в любом салоне билайн в Белгородской области.

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#Общество#Белгородская область#Билайн#Мобильный интернет#4G#VoLTE#Артем Черненко
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