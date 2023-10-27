В приграничье проходят тайные переговоры России и Украины?

По данным американских журналистов, в ходе тайных встреч обсуждаются обмен пленными, проход судов по Чёрному морю, возвращение детей и другие не менее важные вопросы. Они считают, что чаще всего проходят «жестокие и неприятные» личные встречи, но в некоторых случаях для переговоров используются посредники.