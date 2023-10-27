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Published Сегодня, 07:12

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Updated Сегодня, 07:14

В месте возле Брянской области могут проходить переговоры России и Украины

В приграничье проходят тайные переговоры России и Украины?

27 октября 2023, 07:12
Фото: 1MI

В месте возле Брянской области могут проходить переговоры России и Украины

Одна из американских газет предположила, что канал связи Москвы и Киева находится где-то рядом с Брянской областью. Большинством встреч, по их мнению, бывают «жестокими и неприятными». Подробности сообщили «Брянские новости».

Точка рядом с Брянской областью, по мнению американской газеты The Washington Post, является тем местом, где Россия и Украина проводят тайные переговоры.

По данным американских журналистов, в ходе тайных встреч обсуждаются обмен пленными, проход судов по Чёрному морю, возвращение детей и другие не менее важные вопросы. Они считают, что чаще всего проходят «жестокие и неприятные» личные встречи, но в некоторых случаях для переговоров используются посредники.

Кроме этого, издание отметило, что стороны не желают сообщать о существовании каких-либо каналов связи.

Отметим, что предположение американской газеты не было подтверждено официальными источниками.

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#Переговоры#Брянская область#Место#Приграничье#СВО#Александра Склярова
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