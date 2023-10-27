В приграничье проходят тайные переговоры России и Украины?

Posted Сегодня, 07:12
Published Сегодня, 07:12
Modified Сегодня, 07:14
Updated Сегодня, 07:14
Точка рядом с Брянской областью, по мнению американской газеты The Washington Post, является тем местом, где Россия и Украина проводят тайные переговоры.
По данным американских журналистов, в ходе тайных встреч обсуждаются обмен пленными, проход судов по Чёрному морю, возвращение детей и другие не менее важные вопросы. Они считают, что чаще всего проходят «жестокие и неприятные» личные встречи, но в некоторых случаях для переговоров используются посредники.
Кроме этого, издание отметило, что стороны не желают сообщать о существовании каких-либо каналов связи.
Отметим, что предположение американской газеты не было подтверждено официальными источниками.