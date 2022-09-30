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Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам

30 сентября 12:39
Фото: 1MI
При этом президент отметил, что Россия не будет обсуждать итоги референдумов.

30 сентября в Георгиевском зале Кремля в Москве президент РФ Владимир Путин обратился к Украине с предложением вернуться к переговорам и прекратить боевые действия.

Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор людей в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. И киевские власти должны относиться к волеизъявлению людей с уважением.
Владимир Путин

Напомним, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах проголосовали за вхождение субъектов в состав Российской Федерации. 30 сентября президент Владимир Путин подпишет договоры об их вступлении в состав страны.

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