Путин призвал Киев прекратить огонь и вернуться к переговорам

30 сентября в Георгиевском зале Кремля в Москве президент РФ Владимир Путин обратился к Украине с предложением вернуться к переговорам и прекратить боевые действия.
Мы призываем киевский режим немедленно прекратить огонь и войну, которую он развязал ещё в 2014 году, и вернуться за стол переговоров. Мы к этому готовы. Но выбор людей в Донецке, Луганске, Запорожье и Херсоне обсуждать не будем. Он сделан. Россия его не предаст. И киевские власти должны относиться к волеизъявлению людей с уважением.
Владимир Путин
Напомним, жители ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей на референдумах проголосовали за вхождение субъектов в состав Российской Федерации. 30 сентября президент Владимир Путин подпишет договоры об их вступлении в состав страны.