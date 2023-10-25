Мэр Копайгородский рассказал, когда завершится полная газификация Сочи

В текущем году в Сочи выявили рекордный прирост числа предприятий малого и среднего бизнеса: на сегодня их число в городе достигло уже 37 тысяч. За восемь месяцев текущего года регистрацию прошли 1,8 тысячи субъектов МСП. Этот показатель в 2,2 раза превысил статистику прошлого года. Число жителей города, которые трудятся в проектах малого и среднего бизнеса, также растет.