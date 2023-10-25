Мэр Копайгородский рассказал, когда завершится полная газификация Сочи

Posted 25 октября, 06:52
Published 25 октября, 06:52
Modified 25 октября, 06:52
Updated 25 октября, 06:52
Охватив в разговоре с «Интерфаксом» приоритетные направления развития города, разработку генерального плана, инфраструктурные проекты, мэр Сочи Алексей Копайгородский отметил, что с начала года город посетили уже более 6,4 миллиона туристов. Это на 3% больше, чем было зафиксировано годом ранее.
Вопросы комфорта и безопасности жителей и гостей Сочи летом решала команда оперативного штаба. Также в Сочи был развернут аппаратно-программный комплекс «Купол», напомнил мэр.
Очень многое администрация города предпринимает в целях возрождения памятных для курорта здравниц, таких как санатории «Волна» и «Белые ночи», пансионат «Кристалл», гостиница «Приморская», заключил Копайгородский.
В текущем году в Сочи выявили рекордный прирост числа предприятий малого и среднего бизнеса: на сегодня их число в городе достигло уже 37 тысяч. За восемь месяцев текущего года регистрацию прошли 1,8 тысячи субъектов МСП. Этот показатель в 2,2 раза превысил статистику прошлого года. Число жителей города, которые трудятся в проектах малого и среднего бизнеса, также растет.
В процессе реализации сейчас находится главный федеральный проект — программа комплексного развития Сочи до 2030 года, одобренная кабмином РФ. Ее главные мероприятия предусматривают обеспечение водоснабжения и канализации на участках, принадлежащих многодетным семьям, а также укрепление четырех километров береговой линии в зонах повышенного риска, строительство магистральных водоводов и канализационного коллектора, рассказал Копайгородский.
На сегодня в Сочи 84% жилого сектора охвачены газификацией. К 2030 году мэр ожидает полного завершения технически реализуемой газификации города.
20% автобусов в городе заправляют экологичным топливом — метаном. До 2024 года в городе намечены закупки еще 51 автобуса с аналогичными характеристиками. В администрации Сочи также рассказали о планах на запуск трех новых газозаправочных комплексов. При этом в городе действуют 29 автомобильных электрозаправочных станций. Заключения соглашений на установку ждут еще 16 таких объектов.
Копайгородский заявил: проект нового генерального плана города готов, его утверждение состоится в 2023 году. У документа впервые в истории Сочи отмечают столь серьезную социальную ориентированность. В текущем году в Сочи возводятся шесть школ и три детских сада, вводятся в эксплуатацию два стадиона, две спортивные и 15 воркаут-площадок.
Город лидирует по эффективности цифровой трансформации среди крупных городов РФ. Система «Умный город» в первую очередь призвана улучшать качество жизни в городе, сообщил мэр Сочи.