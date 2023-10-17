Мэр Сочи Копайгородский рассказал о планах строительства еще 4 школ в 2023 году

Posted Сегодня, 13:06
Published Сегодня, 13:06
Modified Сегодня, 13:06
Updated Сегодня, 13:06
Всего за это время было построено девять новых школ, обеспечивающих более 3000 новых школьных мест, и свыше 500 мест в дошкольных учреждениях. Помимо этого, было возведено 70 объектов спорта, включая восемь футбольных полей.
Как сообщает Коммерсантъ, строительство социально значимой инфраструктуры в городе осуществляется при поддержке Правительства Российской Федерации и губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева, а также за счет привлекаемых средств инвесторов.
«Держим высокие темпы в строительстве социально значимых объектов. Сегодня в Сочи возводят шесть школ, до конца года планируется начать еще четыре», — заявил глава Сочи Алексей Копайгородский.
Примером успешной реализации проектов является многонациональная школа №19, которая состоит из восьми современных корпусов, оснащена собственным пляжем и летним лагерем. Также среди достижений последнего года стало строительство школы и детского сада в поселке Красная Поляна, который находится в горах. Сейчас в новом корпусе обучается 400 детей, а все классы перешли на первую смену.
Ожидается увеличение числа учебных мест в школах на 13 тысяч до 2026 года. В поселке Кудепста уже возводится детский сад на 550 мест, который жители этого района очень ждут. Недавно было завершено строительство новой школы на 1100 мест в микрорайоне Министерские озера.
На данный момент в городе запланировано воплотить в жизнь 68 объектов в области образования, здравоохранения, спорта, культуры и жилья. Различные источники обеспечат около 14 миллиардов рублей на реализацию этих проектов в текущем финансовом году. И на протяжении следующих трех лет будет выделено дополнительно 43,5 миллиарда рублей.
В Сочи также реализуются проекты социального строительства, осуществляется обустройство спортивных объектов. Открытие современного зала единоборств в поселке Кудепста и обновление спортшколы №1 с теннисными кортами с современным покрытием — яркие примеры такого строительства.
В настоящее время в Сочи активно строятся две спортивные площадки и 15 воркаут-площадок. А новые футбольные поля, расположенные на улице Павлова в Лазаревском районе и на улице Измайловской в селе Краевско-Армянском, стали местом тренировок для семисот юных футболистов из городской спортивной школы. Глава города Алексей Копайгородский отметил, что идея реализовать проект появилась еще 7 лет назад.
До конца текущего года в Сочи будет принят новый Генеральный план развития города до 2044 года, в котором особое внимание уделяется социальному строительству. Более 771 гектара территории выделено для социальных учреждений, где будут размещены и обновлены 530 значимых объектов, включая 170 детских садов, 56 школ, 67 учреждений дополнительного образования, 10 больниц, 78 поликлиник, пять станций скорой медицинской помощи, 40 библиотек и клубных учреждений, 53 спортзала, 17 бассейнов. 168 гектаров предусмотрено под плоскостные спортивные сооружения в микрорайонах.