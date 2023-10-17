Мэр Сочи Копайгородский рассказал о планах строительства еще 4 школ в 2023 году

В настоящее время в Сочи активно строятся две спортивные площадки и 15 воркаут-площадок. А новые футбольные поля, расположенные на улице Павлова в Лазаревском районе и на улице Измайловской в селе Краевско-Армянском, стали местом тренировок для семисот юных футболистов из городской спортивной школы. Глава города Алексей Копайгородский отметил, что идея реализовать проект появилась еще 7 лет назад.