В России состоялся первый пробег на электроавтомобилях

Posted Сегодня, 14:04
Published Сегодня, 14:04
Modified Сегодня, 14:06
Updated Сегодня, 14:06
Старт автопробега приурочили к открытию в Липецке первой быстрой электрозарядной станции. Организаторами выступили Сбер и компания «Моторинвест».
Участники первого в России пробега на электроавтомобилях стартовали в Липецке. Им предстоит посетить достопримечательности в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.
В числе запланированных достопримечательностей — уникальный археологический парк «Аргамач-Пальна», усадьба «Скорняково-Архангельское», центр Романской игрушки, музей-заповедник «Костенки», природный комплекс «Белый колодец», Воронежский биосферный заповедник, музей-усадьба С. В. Рахманинова и другие туристические объекты Черноземья.
Как отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер, идея первого пробега родилась в Черноземье.
Будет логичным, показать и рассказать более подробно о местных достопримечательностях, традициях и уникальных местах. Участники посетят Липецкую область, где сегодня активно развивается инфраструктура для электротранспорта, Воронежскую область, которая богата уникальными природными комплексами, а также Тамбовскую область, которая в этом году стала одной из центральных площадок празднования 150-летия со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.
Наталия Цайтлер
Об автопробеге высказался и управляющий партнёр компании «Моторинвест» Андрей Резников.
Благодаря активному развитию зарядной инфраструктуры в России вояж на электромобилях сегодня становится легким экологичным путешествием. И этот автопробег в полной мере подтверждает мои слова на практике.
Андрей Резников
Проект «Путешествуй по России» направлен на развитие внутреннего туризма и привлечения внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Первый этап состоялся в августе этого года.
В нём приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России. Они проехали по трём главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Общая протяжённость поездки составила более 3 600 км.