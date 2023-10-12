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Posted Сегодня, 14:04

Published Сегодня, 14:04

Modified Сегодня, 14:06

Updated Сегодня, 14:06

В России состоялся первый пробег на электроавтомобилях

В России состоялся первый пробег на электроавтомобилях

12 октября 2023, 14:04
Фото: Сбер
Старт маршрута был в Липецке и пройдёт по регионам Черноземья в рамках проекта «Путешествуй по России». Участники автопробега посетят достопримечательности в трёх областях.

Старт автопробега приурочили к открытию в Липецке первой быстрой электрозарядной станции. Организаторами выступили Сбер и компания «Моторинвест».

Участники первого в России пробега на электроавтомобилях стартовали в Липецке. Им предстоит посетить достопримечательности в Липецкой, Воронежской и Тамбовской областях.

В числе запланированных достопримечательностей — уникальный археологический парк «Аргамач-Пальна», усадьба «Скорняково-Архангельское», центр Романской игрушки, музей-заповедник «Костенки», природный комплекс «Белый колодец», Воронежский биосферный заповедник, музей-усадьба С. В. Рахманинова и другие туристические объекты Черноземья.

Как отметила председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка Наталия Цайтлер, идея первого пробега родилась в Черноземье.

Будет логичным, показать и рассказать более подробно о местных достопримечательностях, традициях и уникальных местах. Участники посетят Липецкую область, где сегодня активно развивается инфраструктура для электротранспорта, Воронежскую область, которая богата уникальными природными комплексами, а также Тамбовскую область, которая в этом году стала одной из центральных площадок празднования 150-летия со дня рождения великого русского композитора Сергея Рахманинова.
Наталия Цайтлер
Фото: Сбер

Об автопробеге высказался и управляющий партнёр компании «Моторинвест» Андрей Резников.

Благодаря активному развитию зарядной инфраструктуры в России вояж на электромобилях сегодня становится легким экологичным путешествием. И этот автопробег в полной мере подтверждает мои слова на практике.
Андрей Резников

Проект «Путешествуй по России» направлен на развитие внутреннего туризма и привлечения внимания путешественников к объектам культурного наследия регионов. Первый этап состоялся в августе этого года.

В нём приняли участие 20 журналистов из федеральных СМИ и тревел-блогеров из разных регионов России. Они проехали по трём главным летним федеральным трассам страны: «Нева», «Дон» и «Таврида». Общая протяжённость поездки составила более 3 600 км.

#Россия#Черноземье#Автопробег#Липецк#Достопримечательности#Белгород#Кристина Семенчук#Внутренний туризм#Тамбовская область#Воронежская область#Культурное наследие
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