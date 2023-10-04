Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:52

Published Сегодня, 14:52

Modified Сегодня, 14:56

Updated Сегодня, 14:56

Смартфон и уведомления

ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS

4 октября 2023, 14:52
Фото: 1MI
Смартфон и уведомления
Клиенты ВТБ, использующие устройства на iOS, теперь смогут подключить push-уведомления от банка в веб-версии ВТБ Онлайн. Настроить уведомления можно с 4 октября.
«Мы постоянно совершенствуем ВТБ Онлайн, и в этом году функционал нашей веб-версии достиг качественно нового уровня. Теперь в ней появляются еще и push-уведомления, которые более привычны в мобильных приложениях. Разработка реализована специально для клиентов с устройствами на iOS, которым было непривычно получать оповещения о финансовых операциях через СМС из-за удаления банковских приложений из App Store. Сегодня мы одним из первых среди российских банков предлагаем клиентам всплывающие сообщения, так что они могут пользоваться веб-версией ВТБ Онлайн также безопасно и комфортно, как и мобильным приложением», — отметил Никита Чугунов, старший вице-президент, руководитель департамента цифрового бизнеса ВТБ.

Для настройки push-уведомлений достаточно добавить на главный экран смартфона иконку ВТБ Онлайн и войти в сервис. Далее включить опцию можно двумя способами:

  • нажать на главном экране на колокольчик, любую кнопку в меню или иконку профиля и согласиться с предложением на подключение, которое появится автоматически,
  • самостоятельно на главном экране нажать на колокольчик для перехода в раздел «Уведомления» и далее в «Способе оповещения» включить push-уведомления.

Опция доступна клиентам банка с устройствами на iOS версии 16.4 и выше.

Веб-версия ВТБ Онлайн доступна для владельцев любых смартфонов. Она позволяет входить в свой банк с помощью биометрии за пару секунд, использовать адресную книгу при совершении операций, оплачивать услуги по QR-коду, подключать дополнительные настройки безопасности и многое другое. Помимо смартфонов веб-версию ВТБ Онлайн можно использовать в любом популярном браузере на планшетах и ПК.

Реклама. Банк ВТБ (ПАО)

Читайте также:
ВТБ: в сентябре спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 разаДля жителей Белгорода билайн увеличил объемы своего «облака» до 1ТбВТБ первым в России увеличил ставку по ипотеке на 0,4 п.п
#Общество#Белгородская область#Банк#ВТБ#Смартфоны#Операции#Артем Черненко
Подпишитесь
«В детсаду играют в украинцев и русских»: психолог — о работе с детьми из приграничья
Сегодня, 14:02
В работе информационной системы ГАИ произошёл сбой: стоит ли переживать белгородцам?
Сегодня, 13:46
«После сирены побежали в дом»: не все белгородцы знали о проверке систем оповещения
Сегодня, 14:12
Глава Союза автомобилистов Белогорья попросит Кадырова решить вопрос с ценой бензина
Сегодня, 13:56
Компания из Белгорода охраняет школы и детсады в Запорожской области за 36,9 млн руб
Сегодня, 15:18
Минудобрения укрепляют стабильность белгородского агропрома
Сегодня, 14:20