ВТБ запускает push-уведомления для пользователей веб-версии ВТБ Онлайн на iOS

Веб-версия ВТБ Онлайн доступна для владельцев любых смартфонов. Она позволяет входить в свой банк с помощью биометрии за пару секунд, использовать адресную книгу при совершении операций, оплачивать услуги по QR-коду, подключать дополнительные настройки безопасности и многое другое. Помимо смартфонов веб-версию ВТБ Онлайн можно использовать в любом популярном браузере на планшетах и ПК.