ВТБ: в сентябре спрос на льготную ипотеку вырос в 1,5 раза

Ранее ВТБ оценил выдачи ипотеки в целом. По данным банка, в сентябре заемщики получили в кредитных организациях около 900 млрд рублей. Этот результат более чем на 70% превысил итоги за сентябрь прошлого года и почти на 90% — 2021 года. Всего по итогам января-сентября, по оценке ВТБ, физлица получили на покупку недвижимости около 5,4 трлн рублей. Это более чем на 10% превышает итог за весь прошлый год и близко к продажам 2021 года, когда ипотечные заёмщики заняли около 5,7 трлн рублей.