Подозрительный телеграм-канал о Белгороде разместил пост с якобы рекламой банка ВТБ

На днях белгородцы заметили в одном странном телеграм-канале с белгородской повесткой рекламу банка ВТБ со ссылками. По данным поста, ВТБ банк якобы проводит опрос с возможностью получить денежный приз. Участникам опроса обещают перечислить три тысячи рублей.
За комментарием «Бел.Ру» обратилось в пресс-службу ВТБ банка, где нам сообщили, что реклама в представленном тг-канале не имеет никакого отношения к банку.
Также в пресс-службе добавили, что ВТБ размещает опросы в социальных сетях только на своих официальных страницах: «Материалы, опубликованные на других ресурсах, например, с предложением вознаграждения за прохождение опросов — не имеют отношения к банку».
Кроме того, в ВТБ порекомендовали следить за корректностью ссылок при переходе на сайты банков с любых рекламно-информационных сообщений.
Мошенники могут имитировать страницы настоящего сайта банка, их целью является кража персональных данных пользователей. Чтобы этого избежать, важно соблюдать все меры предосторожности по сохранению конфиденциальности своих данных, а также обязательно использовать и своевременно обновлять антивирус.
Пресс-служба банка