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Подозрительный телеграм-канал о Белгороде разместил пост с якобы рекламой банка ВТБ

Сегодня, 10:51
Фото: 1MI
В банке "Бел.Ру" рассказали, что рекламный пост в телеграм-канале, который связывают с украинцами, не размещали.

На днях белгородцы заметили в одном странном телеграм-канале с белгородской повесткой рекламу банка ВТБ со ссылками. По данным поста, ВТБ банк якобы проводит опрос с возможностью получить денежный приз. Участникам опроса обещают перечислить три тысячи рублей.

Фото: скрин из тг-канала

За комментарием «Бел.Ру» обратилось в пресс-службу ВТБ банка, где нам сообщили, что реклама в представленном тг-канале не имеет никакого отношения к банку.

Также в пресс-службе добавили, что ВТБ размещает опросы в социальных сетях только на своих официальных страницах: «Материалы, опубликованные на других ресурсах, например, с предложением вознаграждения за прохождение опросов — не имеют отношения к банку».

Кроме того, в ВТБ  порекомендовали следить за корректностью ссылок при переходе на сайты банков с любых рекламно-информационных сообщений.

Мошенники могут имитировать страницы настоящего сайта банка, их целью является кража персональных данных пользователей. Чтобы этого избежать, важно соблюдать все меры предосторожности по сохранению конфиденциальности своих данных, а также обязательно использовать и своевременно обновлять антивирус. 
Пресс-служба банка
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#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#ВТБ#Фейки#Мошенники#Банк#Алина Харина
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