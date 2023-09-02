СМИ вводят в заблуждение: запрет на использование видеорегистраторов с 1 сентября

Posted Сегодня, 07:58
Published Сегодня, 07:58
Modified Сегодня, 08:00
Updated Сегодня, 08:00
В пятницу пресс-служба МВД России опубликовала информационное сообщение о вступлении в силу изменений в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается использование транспортных средств, начиная с 1 сентября 2023 года. Некоторые СМИ и онлайн-издания неправильно истолковали содержание постановления Правительства Российской Федерации и опубликовали материалы, вводящие людей в заблуждение. Они утверждали, что с 1 сентября будет полный запрет на установку видеорегистраторов и других устройств на переднее стекло автомобилей, а также будут предусмотрены административные наказания за их использование.
В МВД отметили, что новые изменения не вызывают значительных различий в детализации нарушений обзорности транспортного средства по сравнению с предыдущими изменениями. Требования к обзорности остаются без изменений и соответствуют нормам, установленным в перечне ещё с 1993 года.
Правило, которое запрещает использование автомобиля, если на его переднем стекле есть предметы, мешающие обзору, за исключением зеркал заднего вида, стеклоочистителей, радиоантенн, нагревательных элементов и прочих устройств размораживания и осушения стекла, действовало и ранее. Установка видеорегистратора, который не мешает обзору, не запрещается.
Также новые изменения в Перечне не повлекли за собой изменения в административной ответственности за нарушения правил безопасности дорожного движения. Ввести дополнительные штрафы или наказания указанными изменениями не предусмотрено.
Кроме того, некоторые требования, которые не имели непосредственного влияния на вероятность ДТП, из перечня, наоборот, исключили. Например, отсутствие аптечки, огнетушителя и аварийного знака с 1 сентября уже не являются основанием для запрета эксплуатации транспортного средства и привлечения водителя к административной ответственности.