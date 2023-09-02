СМИ вводят в заблуждение: запрет на использование видеорегистраторов с 1 сентября

В пятницу пресс-служба МВД России опубликовала информационное сообщение о вступлении в силу изменений в Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается использование транспортных средств, начиная с 1 сентября 2023 года. Некоторые СМИ и онлайн-издания неправильно истолковали содержание постановления Правительства Российской Федерации и опубликовали материалы, вводящие людей в заблуждение. Они утверждали, что с 1 сентября будет полный запрет на установку видеорегистраторов и других устройств на переднее стекло автомобилей, а также будут предусмотрены административные наказания за их использование.