На СГОКе начали модернизацию оборудования фабрики обогащения

Posted Сегодня, 11:23
Published Сегодня, 11:23
Modified Сегодня, 11:25
Updated Сегодня, 11:25
До конца года на фабрике обогащения планируется заменить четыре шаровые мельницы[1], выработавшие свой ресурс, на новые более производительные. Кроме этого, в базовые узлы мельниц внесли конструктивные изменения, за счет чего повысится надежность машин, увеличится их жизненный цикл.
Новое оборудование будет установлено на уже существующие фундаменты и адаптировано в действующие технологические линии мельничного передела Стойленского ГОКа. В рамках реализации проекта также будут проведены работы по модернизации и реконструкции силовых ячеек трансформатора, вспомогательного оборудования — пульподелителей, сепараторов, блоков гидроциклонов, проложено 30 км силового кабеля, смонтированы новые трубопроводы и т. д.,
[1] Оборудование, предназначенное для тонкого измельчения руды.