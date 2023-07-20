На СГОКе начали модернизацию оборудования фабрики обогащения

До конца года на фабрике обогащения планируется заменить четыре шаровые мельницы[1], выработавшие свой ресурс, на новые более производительные. Кроме этого, в базовые узлы мельниц внесли конструктивные изменения, за счет чего повысится надежность машин, увеличится их жизненный цикл.