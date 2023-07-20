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На СГОКе начали модернизацию оборудования фабрики обогащения

20 июля 2023, 11:23
Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"
На обогатительной фабрике Стойленском ГОКе (входит в Группу НЛМК) начали модернизацию дробильно-обогатительного оборудования. Первые две мельницы заменят до конца июля, еще две — в декабре текущего года.

До конца года на фабрике обогащения планируется заменить четыре шаровые мельницы[1], выработавшие свой ресурс, на новые более производительные. Кроме этого, в базовые узлы мельниц внесли конструктивные изменения, за счет чего повысится надежность машин, увеличится их жизненный цикл.

Фото: пресс-служба АО "Стойленский горно-обогатительный комбинат"

Новое оборудование будет установлено на уже существующие фундаменты и адаптировано в действующие технологические линии мельничного передела Стойленского ГОКа. В рамках реализации проекта также будут проведены работы по модернизации и реконструкции силовых ячеек трансформатора, вспомогательного оборудования — пульподелителей, сепараторов, блоков гидроциклонов, проложено 30 км силового кабеля, смонтированы новые трубопроводы и т. д.,

[1] Оборудование, предназначенное для тонкого измельчения руды.

#Алина Харина#Стойленский ГОК#Общество#Белгородская область
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