Каждая культура, собранная из огорода или сада, имеет свои требования, которые касаются хранения, и их необходимо соблюдать. Так, свеклу, репу, морковь, картофель и другие корнеплоды имеет смысл хранить в обычных ящиках из ДСП или другой древесины. Урожай после сбора желательно помещать в опилки или в субстанции из высушенных листьев. Мешки, в которых некоторые дачники привыкли хранить овощи из огорода, для таких целей подходят в меньшей степени.