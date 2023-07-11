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Время собирать урожай у белгородцев: особенности региона

11 июля 2023, 11:30
Фото: 1MI
Время собирать урожай у белгородцев: особенности региона
Сбор урожая в Белгородской области начинается раньше, чем в других регионах России. Когда в 2023 году сады и огороды принесут первые плоды — разбираемся вместе.

Сезон сбора урожая

Южные регионы России считаются самыми плодородными, и в их число входит в Белгород. Быстрому и раннему созреванию плодов в саду, на огороде способствует теплый климат региона, уже в начале лета появляются ягоды, сразу за ними — фрукты из садов, овощи из огородов.

Климат Белгородской области позволяет каждый год получать богатый урожай таких плодов, как вишни, сливы, груши и яблоки. Ежегодно неплохой сбор урожая получают дачники из огородов — в теплицах, в открытом грунте выращиваются томаты, кабачки, огурцы. Стоит ориентироваться и на новые правила выращивания различных культур, часть которых уже начала действовать как в Белгороде, так и в других регионах России.

Владельцы дачных участков с огородами и садами в окрестностях Белгорода знают, что для хорошего результата нужны внимание и труд. В частности, очень важно обеспечивать правильный и регулярный полив, особенно в условиях жаркой летней погоды. Некоторые дачники ухаживают за своими огородами и садами, ориентируясь на лунный календарь, сверяясь с ним как на этапе заготовки семян, так и планируя полив, сбор урожая.

Важным моментом остается борьба с вредителями, которые способны уничтожить посевы и всходы на огороде и в саду. Опытные садоводы знают, что борьба должна быть оперативной и своевременной, и важно выбирать для нее подходящие средства — составы на основе кислоты, аэрозоли.

Сбор урожая из огорода по месяцам на 2023 год

В отличие от регионов севера и средней полосы России, в Белгороде и его окрестностях первые плоды в огородах и садах появляются достаточно рано. В частности, в июле уборка урожая уже выходит в активную фазу, однако первые плоды сады и огороды в окрестностях Белгорода начинают приносить уже в середине первого месяца лета.

Некоторые дачники Белгорода начинают собирать урожай кабачков уже в конце весны, в июне в огородах появляются огурцы, а вслед за ними можно приступать к сбору таких овощей, как болгарский перец, помидоры. Далее можно начинать убирать лук и чеснок из огорода, а ближе к осени на грядках белгородцев созревают тыквы. По срокам можно ориентироваться, используя приведенную ниже таблицу.

Календарь сбора урожая на огородах в Белгородской области*

Культуры Месяцы сбора урожая
май июнь июль август сентябрь октябрь
Огурцы - I - - - -
Помидоры - - I - - -
Капуста - I - - - -
Кабачки II - - - - -
Баклажаны I - - - - -
Свекла - - II - - -
Болгарский перец - - II - - -
Морковь - - - - - I
Лук-порей - - I - - -
Чеснок - - - II - -
Тыква - - - II - -

* Указано время созревания и начало уборки урожая.

I — первая половина месяца

II — вторая половина месяца

Сбор урожая из огорода по месяцам на 2023 годСбор урожая из огорода по месяцам на 2023 год
Сбор урожая из огорода по месяцам на 2023 год
Фото: 1MI

Сбор урожая в саду по месяцам

В садах дачников из Белгорода и его окрестностей первый урожай появляется уже в июне — тоже благодаря теплому и благоприятному климату. В некоторых садах растут такие экзотические плоды, как айва, гранат.

Первый урожай в окрестностях Белгорода в садах можно начинать собирать в июне. В 2023 году дачники уже собирают урожай абрикосов, черешни, шелковицы. Затем начинается пора сбора урожая яблок, персиков, груш, слив. Ближе к середине августа созревают арбузы.

Таблица сбора урожая на садовых участках в Белгородской области в 2023 году*

Культуры Месяцы сбора урожая
июнь июль август сентябрь
Яблоки - II - -
Груши - - I -
Сливы II - - -
Вишня II - - -
Абрикос - I - -
Айва - - - II
Шелковица I - - -

* Время созревания и начало уборки урожая.

I — первая половина месяца

II — вторая половина месяца

Сбор урожая в саду по месяцамСбор урожая в саду по месяцам
Сбор урожая в саду по месяцам
Фото: 1MI

Подготовка погреба для хранения

После сбора урожая из огорода и сада дачники Белгорода приступают к решению еще одной важной задачи — организации хранения собранного. Стоит учесть, что только при условии правильного хранения овощи и фрукты можно будет употреблять в пищу осенью и зимой, дополняя рацион витаминами и микроэлементами.

Проще всего организовать хранение собранного урожая тем дачникам, у которых в домах есть погреб. Такие помещения идеально подходят для хранения и фруктов, и овощей из сада и огорода. Условия оптимальны: умеренная температура, сухость, минимальное освещение. Лучше всего под хранение приспособлены дачные погребы, в которых есть электричество, возможности для проветривания. Одно из ключевых условий — минимальный уровень влажности в помещении.

Как хранить урожай, если нет погреба

Отсутствие погреба в дачном доме или отсутствие дачи в принципе — не препятствие для правильной организации хранения собранного летом в саду и огороде. Под эти цели можно приспособить любое другое помещение, например сарай в загородном доме, кладовку в городской квартире или даже утепленный и остекленный балкон. Важно, чтобы помещение было надежно защищено от сквозняков и холода: оптимальная температура хранения плодов из огорода и сада — порядка 5 — 7 градусов.

Способы хранения основных культур

Каждая культура, собранная из огорода или сада, имеет свои требования, которые касаются хранения, и их необходимо соблюдать. Так, свеклу, репу, морковь, картофель и другие корнеплоды имеет смысл хранить в обычных ящиках из ДСП или другой древесины. Урожай после сбора желательно помещать в опилки или в субстанции из высушенных листьев. Мешки, в которых некоторые дачники привыкли хранить овощи из огорода, для таких целей подходят в меньшей степени.

Кочаны капусты перед тем, как убрать на хранение, желательно обернуть пергаментом, однако предварительно потребуется срезать листья и крупную ботву. Для хранения лука можно использовать знакомый всем способ — косы из луковиц, которые помещаются в сетки из тонкого и прочного текстиля.

#Белгород#Урожай#Дача#Сад
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