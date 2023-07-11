Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:31
Updated Сегодня, 11:31
Южные регионы России считаются самыми плодородными, и в их число входит в Белгород. Быстрому и раннему созреванию плодов в саду, на огороде способствует теплый климат региона, уже в начале лета появляются ягоды, сразу за ними — фрукты из садов, овощи из огородов.
Климат Белгородской области позволяет каждый год получать богатый урожай таких плодов, как вишни, сливы, груши и яблоки. Ежегодно неплохой сбор урожая получают дачники из огородов — в теплицах, в открытом грунте выращиваются томаты, кабачки, огурцы. Стоит ориентироваться и на новые правила выращивания различных культур, часть которых уже начала действовать как в Белгороде, так и в других регионах России.
Владельцы дачных участков с огородами и садами в окрестностях Белгорода знают, что для хорошего результата нужны внимание и труд. В частности, очень важно обеспечивать правильный и регулярный полив, особенно в условиях жаркой летней погоды. Некоторые дачники ухаживают за своими огородами и садами, ориентируясь на лунный календарь, сверяясь с ним как на этапе заготовки семян, так и планируя полив, сбор урожая.
Важным моментом остается борьба с вредителями, которые способны уничтожить посевы и всходы на огороде и в саду. Опытные садоводы знают, что борьба должна быть оперативной и своевременной, и важно выбирать для нее подходящие средства — составы на основе кислоты, аэрозоли.
В отличие от регионов севера и средней полосы России, в Белгороде и его окрестностях первые плоды в огородах и садах появляются достаточно рано. В частности, в июле уборка урожая уже выходит в активную фазу, однако первые плоды сады и огороды в окрестностях Белгорода начинают приносить уже в середине первого месяца лета.
Некоторые дачники Белгорода начинают собирать урожай кабачков уже в конце весны, в июне в огородах появляются огурцы, а вслед за ними можно приступать к сбору таких овощей, как болгарский перец, помидоры. Далее можно начинать убирать лук и чеснок из огорода, а ближе к осени на грядках белгородцев созревают тыквы. По срокам можно ориентироваться, используя приведенную ниже таблицу.
Календарь сбора урожая на огородах в Белгородской области*
|Культуры
|Месяцы сбора урожая
|май
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|октябрь
|Огурцы
|-
|I
|-
|-
|-
|-
|Помидоры
|-
|-
|I
|-
|-
|-
|Капуста
|-
|I
|-
|-
|-
|-
|Кабачки
|II
|-
|-
|-
|-
|-
|Баклажаны
|I
|-
|-
|-
|-
|-
|Свекла
|-
|-
|II
|-
|-
|-
|Болгарский перец
|-
|-
|II
|-
|-
|-
|Морковь
|-
|-
|-
|-
|-
|I
|Лук-порей
|-
|-
|I
|-
|-
|-
|Чеснок
|-
|-
|-
|II
|-
|-
|Тыква
|-
|-
|-
|II
|-
|-
* Указано время созревания и начало уборки урожая.
I — первая половина месяца
II — вторая половина месяца
В садах дачников из Белгорода и его окрестностей первый урожай появляется уже в июне — тоже благодаря теплому и благоприятному климату. В некоторых садах растут такие экзотические плоды, как айва, гранат.
Первый урожай в окрестностях Белгорода в садах можно начинать собирать в июне. В 2023 году дачники уже собирают урожай абрикосов, черешни, шелковицы. Затем начинается пора сбора урожая яблок, персиков, груш, слив. Ближе к середине августа созревают арбузы.
Таблица сбора урожая на садовых участках в Белгородской области в 2023 году*
|Культуры
|Месяцы сбора урожая
|июнь
|июль
|август
|сентябрь
|Яблоки
|-
|II
|-
|-
|Груши
|-
|-
|I
|-
|Сливы
|II
|-
|-
|-
|Вишня
|II
|-
|-
|-
|Абрикос
|-
|I
|-
|-
|Айва
|-
|-
|-
|II
|Шелковица
|I
|-
|-
|-
* Время созревания и начало уборки урожая.
I — первая половина месяца
II — вторая половина месяца
После сбора урожая из огорода и сада дачники Белгорода приступают к решению еще одной важной задачи — организации хранения собранного. Стоит учесть, что только при условии правильного хранения овощи и фрукты можно будет употреблять в пищу осенью и зимой, дополняя рацион витаминами и микроэлементами.
Проще всего организовать хранение собранного урожая тем дачникам, у которых в домах есть погреб. Такие помещения идеально подходят для хранения и фруктов, и овощей из сада и огорода. Условия оптимальны: умеренная температура, сухость, минимальное освещение. Лучше всего под хранение приспособлены дачные погребы, в которых есть электричество, возможности для проветривания. Одно из ключевых условий — минимальный уровень влажности в помещении.
Отсутствие погреба в дачном доме или отсутствие дачи в принципе — не препятствие для правильной организации хранения собранного летом в саду и огороде. Под эти цели можно приспособить любое другое помещение, например сарай в загородном доме, кладовку в городской квартире или даже утепленный и остекленный балкон. Важно, чтобы помещение было надежно защищено от сквозняков и холода: оптимальная температура хранения плодов из огорода и сада — порядка 5 — 7 градусов.
Каждая культура, собранная из огорода или сада, имеет свои требования, которые касаются хранения, и их необходимо соблюдать. Так, свеклу, репу, морковь, картофель и другие корнеплоды имеет смысл хранить в обычных ящиках из ДСП или другой древесины. Урожай после сбора желательно помещать в опилки или в субстанции из высушенных листьев. Мешки, в которых некоторые дачники привыкли хранить овощи из огорода, для таких целей подходят в меньшей степени.
Кочаны капусты перед тем, как убрать на хранение, желательно обернуть пергаментом, однако предварительно потребуется срезать листья и крупную ботву. Для хранения лука можно использовать знакомый всем способ — косы из луковиц, которые помещаются в сетки из тонкого и прочного текстиля.