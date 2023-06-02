Штрафы за урожай: что могут запретить российским дачникам

Posted Сегодня, 07:30
Published Сегодня, 07:30
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
Российских дачников летом 2023 года могут начать активно штрафовать. Стихийная продажа урожая в РФ незаконна — можно получить штраф. Однако наказать россиян могут не только за это.
Согласно законодательству, владельцы дачных участков имеют полное право выращивать и продавать продукты растениеводства и их переработки. Это касается всего того, что было выращено на участке, а также солений. Однако продавать продукцию нельзя, если организовал собственную торговую точку, причём такой могут признать даже табуретку у дороги. Для продажи необходимо арендовать место на рынке или ярмарке.
Продавать можно даже урожай соседа, если не иметь с этого выгоды. А ещё необязательно оформлять статус самозанятого. На этом список разрешённых вещей заканчивается. Пока есть надежда на разрешение продавать мясо птицы или кроликов, выращенных на участке.
Запретов у дачников больше: продукцию запрещено продавать практически везде, кроме рынков и ярмарок, запрещено продавать некачественную продукцию, а ещё ту, которую вырастили с помощью наёмных сотрудников. Более того, действует запрет на продажу с арендованных участков. Обязательно наличие документов, подтверждающих, что продукты выращены именно на вашем участке. Продавать яйца и молоко тоже запрещено.
Размер штрафов для дачников — от 500 до 2500 рублей. Однако можно попасть и в тюрьму, если выращивать на участке запрещённые растения. Их перечень утверждён российским правительством. Если на участке найдут до 10 подобных растений, то грозит административный штраф до 4000 рублей или арест до 15 суток. Если их ещё больше, то возможно возбуждение уголовного дела.