Штрафы за урожай: что могут запретить российским дачникам

Размер штрафов для дачников — от 500 до 2500 рублей. Однако можно попасть и в тюрьму, если выращивать на участке запрещённые растения. Их перечень утверждён российским правительством. Если на участке найдут до 10 подобных растений, то грозит административный штраф до 4000 рублей или арест до 15 суток. Если их ещё больше, то возможно возбуждение уголовного дела.