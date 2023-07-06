Белгородцы решают проблемы с помощью фото Вячеслава Гладкова

Posted Сегодня, 21:07
Published Сегодня, 21:07
Modified Сегодня, 21:07
Updated Сегодня, 21:07
Одно такое объявление появилось 4 июля: на фото губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков держит в руках белого котёнка. Текст под фотографией гласит: «Отдадим белую кошечку, к лотку приучена, ласковая, игривая, мама охотница. Пытались отдавать по объявлениям, ходили по центру города, никому не приглянулась, хотя побывала на руках у Гладкова».
Ранее фото губернатора с открытия одного из объектов разместил в своём объявлении местный производитель отделочных материалов. Он решил, что это однозначно увеличит его продажи и повысит доверие людей к качеству его продукции. В итоге помощникам главы региона пришлось жаловаться админам портала.
Вячеслав Гладков, в свою очередь, рассказал, как гулял по городу с женой и к нему подошли молодые люди и попросили подержать кошечку, которую они никак не могут пристроить в добрые руки. А если сфотографировать её на руках у губернатора, тогда от потенциальных хозяев животного точного отбоя не будет.
Напомним, в ходе прямого эфира 5 июля Вячеслав Гладков ответил также на три весёлых вопроса, которые задала ему нейросеть. Она поинтересовалась, кем бы работал губернатор в цирке, какую суперсилу хотел бы иметь и какую обыденную вещь запретил бы делать жителям региона, если бы мог.