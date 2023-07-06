Белгородцы решают проблемы с помощью фото Вячеслава Гладкова

Вячеслав Гладков, в свою очередь, рассказал, как гулял по городу с женой и к нему подошли молодые люди и попросили подержать кошечку, которую они никак не могут пристроить в добрые руки. А если сфотографировать её на руках у губернатора, тогда от потенциальных хозяев животного точного отбоя не будет.