О какой суперсиле мечтает белгородский губернатор?

Первый вопрос касался работы в цирке. У губернатора спросили, какой номер он выбрал, если бы мог стать профессиональным артистом в цирке. Гладков смутился от такого вопроса, но в итоге выбрал ответ. Глава региона заявил, что был бы гибким акробатом, потому что часто приходится проявлять это качество (гибкость) и в своей работе.