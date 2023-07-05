О какой суперсиле мечтает белгородский губернатор?

Posted Сегодня, 20:02
Published Сегодня, 20:02
Modified Сегодня, 20:02
Updated Сегодня, 20:02
Ведущие прямого эфира заранее поставили перед нейросетью задачу — задать Вячеславу Гладкову три весёлых вопроса.
Первый вопрос касался работы в цирке. У губернатора спросили, какой номер он выбрал, если бы мог стать профессиональным артистом в цирке. Гладков смутился от такого вопроса, но в итоге выбрал ответ. Глава региона заявил, что был бы гибким акробатом, потому что часто приходится проявлять это качество (гибкость) и в своей работе.
Второй вопрос стал ещё более интересным. Нейросеть поинтересовалась, какую способность выберет Вячеслав Гладков, если сможет стать супергероем.
Если вспомнить, с чего мы начинали, то способность поймать 850 снарядов одновременно. Нам бы сейчас эта суперспособность очень пригодилась.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
С помощью третьего вопроса нейросеть, видимо, хотела узнать губернатора с теневой стороны, но не вышло. Что Гладков запретил бы в Белгородской области, если мог?
Я бы с удовольствием запретил болеть! Совсем. Чтобы люди больше занимались спортом, радовались и улыбались.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области