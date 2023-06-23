Как занять 100 миллионов на развитие бизнеса и не ходить в банк

Для предпринимателей, которые планируют расширять ассортимент товаров или развивать производственные мощности, подойдет кредит «Без бумаг. Оборотный»[2] от ПСБ. Деньги можно потратить на закупку продукции, спецтехнику и оборудование, рассчитаться с поставщиками. Подать заявку можно по интернету, не требуется никаких документов, а решение банк принимает в короткие сроки. Оборотный кредит позволит увеличить выручку компании без привлечения дополнительных собственных средств. У банка можно занять до 10 миллионов рублей по ставке от 11,35% годовых в рублях на срок до двух лет и погасить досрочно без комиссий. Важно, что кредит доступен всем: и тем, кто уже пользуется услугами ПСБ, и тем, кто еще не является клиентом банка.