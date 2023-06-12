Гладков провёл совещание с Делимхановым и представителями Минобороны и Росгвардии

Posted Сегодня, 11:03
Published Сегодня, 11:03
Modified Сегодня, 11:05
Updated Сегодня, 11:05
12 июня Вячеслав Гладков провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, представителями Министерства обороны и руководством управления Росгвардии по Белгородской области.
Глава региона сообщил, что совещание проходило по текущей обстановке в регионе. Подробностей не сообщается.
Ранее Шебекинский городской округ посетил заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Вместе с Гладковым он побывал в Шебекино и в Новой Таволжанке.