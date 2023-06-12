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Гладков провёл совещание с Делимхановым и представителями Минобороны и Росгвардии

12 июня 2023, 11:03
Фото: Telegram-канал Вячеслава Гладкова
Губернатор Белгородской области сообщил о встрече по текущей обстановке в регионе.
Сюжет
СВО

12 июня Вячеслав Гладков провёл рабочую встречу с депутатом Госдумы Адамом Делимхановым, представителями Министерства обороны и руководством управления Росгвардии по Белгородской области.

Глава региона сообщил, что совещание проходило по текущей обстановке в регионе. Подробностей не сообщается.

Ранее Шебекинский городской округ посетил заместитель главы администрации президента Сергей Кириенко. Вместе с Гладковым он побывал в Шебекино и в Новой Таволжанке.

#Приграничье#Общество#СВО#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Адам Делимханов#Евгений Грицков
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