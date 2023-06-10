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Стало известно, сколько жителей Шебекино не покинули свои дома

10 июня 2023, 11:00
Фото: 1MI

Первый замруководителя администрации президента РФ посетил Шебекинский округ

Цифру озвучил глава региона Вячеслав Гладков. Он также рассказал, что первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко посетил населённые пункты муниципалитета.

По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгородскую область с рабочим визитом приехал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ.

Вчера вечером вместе с Сергеем Владиленовичем и главой округа Владимиром Николаевичем выехали в населённые пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город. Прошли по городу, пообщались с жителями.
Вячеслав Гладков

Глава региона добавил, что на сегодняшний день в Шебекино остаётся 2703 человека. Им оказывают гуманитарную помощь. Администрация и волонтёры подвозят воду и необходимые продукты питания.

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#Кристина Семенчук#Шебекино#Администрация президента#Люди#Гуманитарная помощь#Спецоперация#Губернатор#Белгородская область#Гладков#Вячеслав Гладков#Сергей кириенко
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