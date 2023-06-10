Стало известно, сколько жителей Шебекино не покинули свои дома

Posted Сегодня, 11:00
Published Сегодня, 11:00
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Updated Сегодня, 11:02
По данным губернатора Вячеслава Гладкова, в Белгородскую область с рабочим визитом приехал Сергей Кириенко, первый заместитель руководителя администрации президента РФ.
Вчера вечером вместе с Сергеем Владиленовичем и главой округа Владимиром Николаевичем выехали в населённые пункты Шебекинского округа, вначале, конечно, заехав в город. Прошли по городу, пообщались с жителями.
Вячеслав Гладков
Глава региона добавил, что на сегодняшний день в Шебекино остаётся 2703 человека. Им оказывают гуманитарную помощь. Администрация и волонтёры подвозят воду и необходимые продукты питания.