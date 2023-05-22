Posted Сегодня, 15:26
Published Сегодня, 15:26
Modified Сегодня, 15:26
Updated Сегодня, 15:26
Выплата на организацию детского летнего отдыха положена семьям военных и сотрудников силовых структур, получивших инвалидность, погибших или пропавших без вести во время несения службы по призыву или контракту, а также при участии в разрешении конфликта в Чеченской Республике, на прилегающих территориях и в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).
Пособие могут получить второй родитель, опекун, бабушка или дедушка, а также иной законный представитель ребенка, проживающий вместе с ним на одной жилплощади. Еще одним непременным условием оформления выплаты является факт обучения несовершеннолетнего в общеобразовательной школе — в классах с первого по одиннадцатый.
Для получения ежегодного пособия на детский летний отдых белгородцы могут обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения Социального фонда России (СФР) по Белгородской области либо в многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ). Кроме того, заявление можно подать онлайн на портале «Госуслуги».
В процессе оформления льготной выплаты могут потребоваться следующие документы:
При этом все перечисленные документы, кроме заявления, могут не потребоваться, если государственные органы и Социальный фонд располагают всеми необходимыми данными.
Решение о выплате принимается в течение пяти дней, после чего в трехдневный срок заявителю направляется соответствующее уведомление. В случае положительного решения деньги поступят на указанные карту, банковский счет или будут отправлены почтовым переводом в течение пяти рабочих дней. Пособие можно получать ежегодно, вплоть до окончания ребенком школы.