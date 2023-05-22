В Белгородской области семьи с детьми-школьниками один раз в год могут получить пособие на летний отдых ребенка. Еще несколькими месяцами ранее эта сумма составляла 30 тысяч рублей, а в феврале 2023-го она выросла до 33 023,23 рубля. Как получить выплату — читайте в этой статье.

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена? Как белгородцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

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