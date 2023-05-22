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Белгородцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей

22 мая 2023, 15:26
Фото: 1MI
Белгородцы могут получить 33 000 рублей на летний отдых детей
В Белгородской области семьи с детьми-школьниками один раз в год могут получить пособие на летний отдых ребенка. Еще несколькими месяцами ранее эта сумма составляла 30 тысяч рублей, а в феврале 2023-го она выросла до 33 023,23 рубля. Как получить выплату — читайте в этой статье.
Сюжет
Выплаты

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?

Выплата на организацию детского летнего отдыха положена семьям военных и сотрудников силовых структур, получивших инвалидность, погибших или пропавших без вести во время несения службы по призыву или контракту, а также при участии в разрешении конфликта в Чеченской Республике, на прилегающих территориях и в Северо-Кавказском федеральном округе (СКФО).

Пособие могут получить второй родитель, опекун, бабушка или дедушка, а также иной законный представитель ребенка, проживающий вместе с ним на одной жилплощади. Еще одним непременным условием оформления выплаты является факт обучения несовершеннолетнего в общеобразовательной школе — в классах с первого по одиннадцатый.

Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Выплата 33 000 на отдых ребенка — кому положена?
Фото: 1MI

Как белгородцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка

Для получения ежегодного пособия на детский летний отдых белгородцы могут обратиться с заявлением в клиентскую службу отделения Социального фонда России (СФР) по Белгородской области либо в многофункциональные центры «Мои документы» (МФЦ). Кроме того, заявление можно подать онлайн на портале «Госуслуги».

В процессе оформления льготной выплаты могут потребоваться следующие документы:

  • заявление;
  • справка из военкомата о призыве отца ребенка в армию;
  • документ о гибели военнослужащего либо о признании его пропавшим без вести;
  • свидетельство о рождении ребенка;
  • справки о совместном проживании несовершеннолетнего и получателя пособия, а также о том, что ребенок обучается в общеобразовательной школе;
  • документ о факте установления инвалидности военнослужащему в ходе урегулирования вооруженного конфликта в Чечне и на территории СКФО.

При этом все перечисленные документы, кроме заявления, могут не потребоваться, если государственные органы и Социальный фонд располагают всеми необходимыми данными.

Решение о выплате принимается в течение пяти дней, после чего в трехдневный срок заявителю направляется соответствующее уведомление. В случае положительного решения деньги поступят на указанные карту, банковский счет или будут отправлены почтовым переводом в течение пяти рабочих дней. Пособие можно получать ежегодно, вплоть до окончания ребенком школы.

Как белгородцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенкаКак белгородцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Как белгородцам получить пособие на оздоровительный отдых ребенка
Фото: 1MI
#Белгород#Выплаты#Детский отдых
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