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Какие продукты лучше исключить из рациона аллергикам

27 апреля 2023, 10:50
Фото: 1MI

Врач-иммунолог Жданов назвал усиливающие аллергию продукты

В стоп-лист попали мёд, фрукты, картофель, орехи и морепродукты, сообщают «Народные новости». По словам аллерголога-иммунолога Рустама Жданова, они могут усугубить состояние аллергиков весной.

Аллергическую реакцию на весенне-летнее цветение растений могут усиливать некоторые продукты. Врач — аллерголог-иммунолог Рустам Жданов рекомендует исключить некоторые позиции из меню, чтобы не усугублять самочувствие.

Во время цветения липы и душистых трав лучше отказаться от мёда и прополиса из цветочных компонентов, продуктов консервации, яблок, слив, персиков и абрикосов, пишет издание.

Аллергическую реакцию может вызывать картофель, содержащий большое количество крахмала и клетчатки. Помидоры и баклажаны в свою очередь способны вызвать насморк и повышение температуры у аллергиков.

Врач рекомендует не употреблять в пищу орехи, которые являются самым сильным аллергеном, чтобы не провоцировать отёк Квинке. Вред для аллергиков представляют также некоторые морепродукты.

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#Анастасия Афанасенко#Продукты#Аллергия#Отказ#Врач#Медицина
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