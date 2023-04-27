Posted Сегодня, 10:50
Published Сегодня, 10:50
Modified Сегодня, 10:52
Updated Сегодня, 10:52
Аллергическую реакцию на весенне-летнее цветение растений могут усиливать некоторые продукты. Врач — аллерголог-иммунолог Рустам Жданов рекомендует исключить некоторые позиции из меню, чтобы не усугублять самочувствие.
Во время цветения липы и душистых трав лучше отказаться от мёда и прополиса из цветочных компонентов, продуктов консервации, яблок, слив, персиков и абрикосов, пишет издание.
Аллергическую реакцию может вызывать картофель, содержащий большое количество крахмала и клетчатки. Помидоры и баклажаны в свою очередь способны вызвать насморк и повышение температуры у аллергиков.
Врач рекомендует не употреблять в пищу орехи, которые являются самым сильным аллергеном, чтобы не провоцировать отёк Квинке. Вред для аллергиков представляют также некоторые морепродукты.