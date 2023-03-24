Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:05

Published Сегодня, 09:05

Modified Сегодня, 09:07

Updated Сегодня, 09:07

Нутрициолог назвала опасные продукты на завтрак для гипертоников

24 марта 2023, 09:05
Фото: 1MI
Гипертоникам лучше отказаться от сладостей на завтрак. О том, с какой еды лучше начинать день, «Народным новостям» рассказала нутрициолог Любовь Андреева.

Соблюдение диеты важно для людей с повышенным артериальным давлением. На завтрак следует отказаться от сладкого и солёного, не употреблять красную копчёную рыбу, сыр и кофе. Лучше приготовить смузи и омлет с овощами, пишет издание.

От большого количества сладкого и солёного в целом рекомендовано отказаться. Соль задерживает жидкость в организме, что способствует повышению давления.

Любовь Андреева пояснила, что не обязательно следовать строгой диете. Важным аспектом питания является наличие овощей и фруктов в рационе.

Развитию гипертонии может способствовать стресс. Напомним, что в России 49% опрошенных заявили, что их друзья и близкие испытывают чувство тревоги.

Почти половина опрошенных социологами россиян рассказала о чувстве тревожности
Узнать подробнее
Читайте также:
Просроченные продукты обнаружили в нескольких белгородских школах и детсадахБелгородские пенсионеры смогут покупать продукты с кешбэкомКакие продукты, товары и услуги необходимы Белгородской области для импортозамещения
#Ольга Аксёнова#Завтрак#Гипертоник#Опасные продукты#Повышенное давление#Медицина
Подпишитесь
Беспилотники атаковали три района Белгородской области
Сегодня, 06:48
Я — «ПАС»: что за компания могла вручить машину экс-мэру Белгорода Антону Иванову?
Сегодня, 07:19
Новый генплан Белгорода разработают со скидкой в 10 млн от начальной цены контракта
Сегодня, 07:39
От обстрелов - к землетрясениям: откровения белгородки, переехавшей в Стамбул
Сегодня, 06:52
Ущерб от экономических преступлений в Белгородской области превысил 591 млн рублей
Сегодня, 08:42
Распродажу с торгов троллейбусной инфраструктуры Белгорода приостановили на месяц
Сегодня, 09:17