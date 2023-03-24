Нутрициолог назвала опасные продукты на завтрак для гипертоников

Posted Сегодня, 09:05
Published Сегодня, 09:05
Modified Сегодня, 09:07
Updated Сегодня, 09:07
Соблюдение диеты важно для людей с повышенным артериальным давлением. На завтрак следует отказаться от сладкого и солёного, не употреблять красную копчёную рыбу, сыр и кофе. Лучше приготовить смузи и омлет с овощами, пишет издание.
От большого количества сладкого и солёного в целом рекомендовано отказаться. Соль задерживает жидкость в организме, что способствует повышению давления.
Любовь Андреева пояснила, что не обязательно следовать строгой диете. Важным аспектом питания является наличие овощей и фруктов в рационе.
Развитию гипертонии может способствовать стресс. Напомним, что в России 49% опрошенных заявили, что их друзья и близкие испытывают чувство тревоги.