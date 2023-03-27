На майские праздники можно сходить на пикник в парк или на речку, погулять по лесу и насладиться красотой природы. Можно покататься на велосипеде или роликах. Выходные в начале мая — отличное время, чтобы узнать что-то новое и интересное. Можно посетить музеи и галереи и узнать больше об истории, искусстве и культуре.