Posted Сегодня, 07:56
Published Сегодня, 07:56
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
На майские праздники можно сходить на пикник в парк или на речку, погулять по лесу и насладиться красотой природы. Можно покататься на велосипеде или роликах. Выходные в начале мая — отличное время, чтобы узнать что-то новое и интересное. Можно посетить музеи и галереи и узнать больше об истории, искусстве и культуре.
Если есть возможность, можно отправиться в путешествие и увидеть новые места за пределами города. Длинные выходные — отличный повод, чтобы провести время с близкими и друзьями и устроить непродолжительный отпуск. Можно организовать домашнюю вечеринку, поиграть в настольные игры, сходить в кино или ресторан.
В Белгороде есть много парков и зеленых зон, где можно приятно провести время. Ниже представлены некоторые из них.
Ботанический сад в Белгороде был создан в конце 90-х годов. Он функционирует при НИУ «БелГУ». Его территория составляет более 70 га. В ботаническом саду представлены реликтовые, лекарственные и редкие растения, которые включены в Красную книгу России.
Можно посетить дендропарк и получить подробную информацию о растениях из разных уголков мира. В саду растут ивы и туи, можжевельники, кактусы и другие виды. В начале нулевых годов в ботаническом саду был открыт зимний сад.
Белгородский парк Ленина интересен жителям города и туристам. В праздничные и выходные дни в парке периодически проходят концерты и другие массовые мероприятия. На территории присутствует много детских площадок, которые можно посетить с детьми.
Помимо этого, можно сходить в контактный зоопарк и покататься на аттракционах. В парке есть комната кривых зеркал, тир, тематические кафе.
Парк находится на берегу Везелки. На территории находится множество скульптур, посвященных ВОВ. На входе, к примеру, расположена стела. В центре — скульптура в виде трех солдат. В парке Победы есть памятник маршалу Жукову, там же находится Аллея героев, которая была открыта в начале нулевых годов.
Здесь находится фонтан с музыкальным сопровождением и подсветкой. В парке можно взять лодку и покататься по водам Везелки. Предоставляется услуга проката велосипедов и электрических самокатов. Это отличное место для проведения выходных дней в мае.
На майские продолжительные выходные в 2023 году можно отправиться на автомобиле на отдых в Белгородскую область. Это прекрасная возможность для посещения музеев, заповедных зон, организации отдыха на водоеме.
Музей-заповедник «Прохоровское поле» находится в Белгородской области в поселке городского типа Прохоровка. Это многофункциональный комплекс, который объединяет различные объекты, уковечивающие подвиги военных, совершенные во времена ВОВ.
В районе Прохоровского поля в 1943 году произошло одно из наиболее крупных танковых сражений. Большая часть объектов расположена в поселке Прохоровка, на Танковом поле и в парке Победы неподалеку от станции Прохоровка.
Это участок заповедника «Белогорье», расположенный неподалеку от города Губкина. История Ямской степи связана с историей Ямской слободы г. Старый Оскол. Для Ямской степи характерна богатая флора, многие из растений включены в Красную книгу России.
Это водохранилище расположено на реке Северский Донец в Белгородской области. Оно было построено в середине 80-х годов. Водохранилище занимает 23 квадратных километра и вытягивается в длину на 25 км. По берегам простираются лесные массивы, где можно найти множество грибов и ягод.
Это место стало популярным для отдыха благодаря живописным видам. На берегах расположено множество туристических баз. Здесь можно совершать водные прогулки по реке. На участке побережья открыт Пикник-парк. На его территории можно найти столы и скамейки, беседки, туристический инвентарь. Дополнительно предлагаются услуги аренды палаток.
На День Победы, который празднуется в России 9 мая, можно посетить музей-диораму «Курская дуга. Белгородское направление». Это один из самых посещаемых музеев в Белгороде, который посвящен Прохоровскому танковому сражению.
Здание музея выполнено в форме дуги. Перед входом расположены танк ИС-3, орудие ИСУ-152, минометы. На открытом воздухе можно посмотреть на технику ВОВ, которая расположена на смотровой площадке.
Другое интересное место, которое может понравиться детям, — Белгородский зоопарк. Территория комплекса занимает 25 гектаров и вмещает более 40 экспозиций для животных. Для водоплавающих птиц обустроено искусственное озеро.
Для посетителей предусмотрены парковка для автомобилей и велосипедов. На территории есть магазин сувениров и кафе, зона для пикника, аттракционы и место для отдыха.