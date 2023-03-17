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Posted Сегодня, 14:09

Published Сегодня, 14:09

Modified Сегодня, 14:11

Updated Сегодня, 14:11

Что происходит с белгородской сиренью в космосе?

17 марта 2023, 14:09
Фото: Bel.ru

Белгородские учёные изучат ДНК запущенной в космос сирени

Помните белгородскую сирень, которую учёные запустили в космос? Журналисты Бел.Ру выяснили, что случилось с растением: оказалось, что первый этап исследования окончен и теперь начинается второй.

По словам директора инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Ивана Никулина, сейчас завершена только первая фаза исследования сирени. На данный момент идёт вторая: продлится она до тех пор, пока спутник не собьётся с курса и не сгорит в плотных слоях атмосферы.

Военные предлагали сбить его, достать, но так как мы всё финансируем за свой счёт, то не получилось.
Иван Никулин

Суть первой фазы была в том, чтобы узнать — смогут ли учёные обеспечить технологическую возможность поднять сирень в космос в живом состоянии. Выяснилось, что смогут.

Она выжила, мы сняли результаты наших систем о том, как там всё функционировало. Жизненные параметры мы будем сейчас анализировать — это очень дорога процедура.
Иван Никулин

Затем сравнивали темпы роста сирени «космической» с темпами роста сирени наземной. Стоит отметить, что на данный момент сирень уже мертва — растение отцвело своё, а рост его остановился ещё два месяца назад. Капсула же с останками продолжает летать на высоте в 530 километров.

Но исследования продолжатся: во время второй фазы учёные будут смотреть, что случилось и случится с ДНК растения.

Мы хотим вторую стадию запустить, так как ДНК там всё равно осталось, и условия там как на условном летящем метеорите, где есть органика и какие-то остатки ДНК. И если время от времени мы будем к ней обращаться, может быть, что через год она начнёт зарастать бактериями, ведь количество воды там не изменилось. Это мы так мечтаем и подогреваем интерес к проекту.
Иван Никулин

Напомним, что в августе прошлого года белгородскую сирень отправили в космос. Росток брали в Ботаническом саду БелГУ. Позже растение стало рекордсменом Книги рекордов России — его признали самым удалённым от Земли растением.

Белгородскую сирень в космосе признали самым удалённым от Земли растением
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#Артем Черненко#Эксклюзив#Наука#Сирень#Космос#Небо#Учёные#БелГУ#Белгородская область
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