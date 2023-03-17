Что происходит с белгородской сиренью в космосе?

По словам директора инжинирингового центра НИУ «БелГУ» Ивана Никулина, сейчас завершена только первая фаза исследования сирени. На данный момент идёт вторая: продлится она до тех пор, пока спутник не собьётся с курса и не сгорит в плотных слоях атмосферы.