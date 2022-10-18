Белгородскую сирень в космосе признали самым удалённым от Земли растением

70 дней назад белгородскую сирень отправили в космос. Росток брали в Ботаническом саду БелГУ. За это время он не только выжил, но и подрос.
Сирень из Белгорода стала рекордсменом Книги рекордов России. Она стала самым удалённым от Земли растением. Эксперимент с кустарником проводится в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК».
Директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин отметил, что учёные убедились в работоспособности всех систем при доставке растений на орбиту и поддержании их жизнедеятельности. По его словам, в будущем подобные проекты можно сделать коммерческими.