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Белгородскую сирень в космосе признали самым удалённым от Земли растением

Сегодня, 08:14
Фото: телеграм-канал "Пегасий"
В космос отправили росток из Ботанического сада БелГУ. За это время он успел подрасти, сообщили в телеграм-канале университета.

70 дней назад белгородскую сирень отправили в космос. Росток брали в Ботаническом саду БелГУ. За это время он не только выжил, но и подрос.

Сирень из Белгорода стала рекордсменом Книги рекордов России. Она стала самым удалённым от Земли растением. Эксперимент с кустарником проводится в рамках НОЦ «Инновационные решения в АПК».

Директор Инжинирингового центра БелГУ Иван Никулин отметил, что учёные убедились в работоспособности всех систем при доставке растений на орбиту и поддержании их жизнедеятельности. По его словам, в будущем подобные проекты можно сделать коммерческими.

 

 

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