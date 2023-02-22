Отравление угарным газом: как предотвратить трагедию

Posted Сегодня, 08:50
Published Сегодня, 08:50
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Именно в этот период граждане стараются утеплить жилое помещение, заклеивают окна, вентканалы, обогревают жилье с помощью газовой плиты. При этом грубо нарушаются правила пользования бытовыми газовыми приборами, не обеспечивается постоянный приток воздуха, необходимый для полного сгорания природного газа. При недостатке кислорода образуется угарный газ, который не имеет цвета и запаха.
Опасная концентрация угарного газа возникает также при отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале и самовольной установке принудительной вентиляции.
Для предупреждения несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, необходимо соблюдать правила безопасного использования газа в быту:
Ответственность за содержание и проверку исправности дымоходов и вентиляционных каналов в частном доме несет собственник, пользователь помещения, а в многоквартирном доме — управляющая компания (УК, ДУК, ТСЖ, ЖСК).