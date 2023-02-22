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Отравление угарным газом: как предотвратить трагедию

22 февраля 2023, 08:50
Фото: https://pixabay.com
Как правило, наибольшее количество несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, происходит в осенне-зимний период при понижении температуры воздуха.

Именно в этот период граждане стараются утеплить жилое помещение, заклеивают окна, вентканалы, обогревают жилье с помощью газовой плиты. При этом грубо нарушаются правила пользования бытовыми газовыми приборами, не обеспечивается постоянный приток воздуха, необходимый для полного сгорания природного газа. При недостатке кислорода образуется угарный газ, который не имеет цвета и запаха.

Опасная концентрация угарного газа возникает также при отсутствии тяги в дымоходе или вентиляционном канале и самовольной установке принудительной вентиляции.

Для предупреждения несчастных случаев, связанных с отравлением угарным газом, необходимо соблюдать правила безопасного использования газа в быту:

  • обеспечивать приток воздуха при работающих газовых приборах;
  • проверять тягу в дымоходе и вентканале, при отсутствии тяги звонить в управляющую компанию или в службу газа по телефону 04, 104;
  • не заклеивать и не закрывать вентиляционные каналы;
  • не использовать принудительную вентиляцию при работающих газовых приборах, не включать вытяжку одновременно с газовой водонагревательной колонкой;
  • по возможности установить сигнализатор загазованности, который позволяет определять утечки природного газа и наличие в помещении угарного газа;
  • содержать газовое оборудование в исправном состоянии;
  • не устанавливать и не ремонтировать самостоятельно газовые приборы;
  • допускать в квартиру представителей специализированной организации для проверки дымоходов и вентканалов и работников газовой службы для проверки исправности газового оборудования.

Ответственность за содержание и проверку исправности дымоходов и вентиляционных каналов в частном доме несет собственник, пользователь помещения, а в многоквартирном доме — управляющая компания (УК, ДУК, ТСЖ, ЖСК).

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#Газовики#Угарный газ#Правила безопасности#Общество#Белгородская область#Кристина Семенчук
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