Отравление угарным газом: как предотвратить трагедию

Именно в этот период граждане стараются утеплить жилое помещение, заклеивают окна, вентканалы, обогревают жилье с помощью газовой плиты. При этом грубо нарушаются правила пользования бытовыми газовыми приборами, не обеспечивается постоянный приток воздуха, необходимый для полного сгорания природного газа. При недостатке кислорода образуется угарный газ, который не имеет цвета и запаха.