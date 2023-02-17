Как поколение «Z» пытаются вернуть в СССР

Posted Сегодня, 13:30
Published Сегодня, 13:30
Modified Сегодня, 13:30
Updated Сегодня, 13:30
Правительство РФ постепенно возвращается в прошлое. «Курс держим в СССР», — считают некоторые эксперты. Но в этом плане есть большая проблема — молодёжь. А именно, поколение «Z». В него входят россияне от 13 до 28 лет. Они привыкли к индустриальному обществу, саморазвитию, индивидуальности и решению всех своих проблем через телефон, максимум — ноутбук.
Исследования маркетологов говорят о современном поколении как о людях, которые теряются между настоящим миром и его онлайн-версией, «срастаются с гаджетами» и быстро теряют интерес к информации, если она не несёт сразу пользу — слишком много контента. К скорости жизни у них поэтому тоже совсем другие требования, нежели у предыдущих поколений. При этом молодёжи важна эмпатия, принятие и разделение их ценностей.
Но, по мнению экспертов, российские власти до сих пор используют старые методы в диалоге с новым поколением. Именно с этим связана попытка возродить пионерию — прогосударственные молодёжные организации.
Начали появляться молодёжные организации ещё при царе, в начале XX века. До революции это было движение скаутов. Однако в 1922 году они исчезли. Их место заняли октябрята, пионерия и комсомольцы. Всё было направлено на дальнейшее вступление в партию.
В начале 2000-х уже пытались воссоздать аналог пионерии. У каждой партии было своё «активное молодёжное крыло». Но жизненный цикл у таких организаций сейчас короткий. Сейчас это отделения Российского движения детей и молодёжи (РДДМ) «Движение первых». Молодому поколению помогают реализовывать их проекты и вместе с этим формируют мировоззрение «на основе традиционных российских духовных и нравственных ценностей».
Также есть патриотическое движение «Юнармия», которое сравнивают с пионерским движением в СССР, когда молодёжь готовили ко вступлению в коммунистическую партию.
Такие молодёжные организации создаются сверху, вертикально — это характерно для так называемых идеократий, то есть политических структур, которые для формирования структур своей власти используют какую-то идею.
Дмитрий Орешкин, учёный — политический географ
Но не все придерживаются такого мнения. Валерия Касамара считает, что ни «Юнмармия», ни «Движение первых» не связаны с политическими партиями.
Юнармейцы реализуют себя через знакомство с профессиями и деятельность, связанную с ценностью служения Отечеству. Основная цель любой детской и молодёжной организации или движения — стать институтом социализации.
Валерия Касамара, директор Института прикладных политических исследований НИУ ВШЭ
Этот материал стал продолжением темы «назад в СССР». Ранее журналисты писали, что, согласно ВЦИОМ, свыше половины россиян сожалеют о распаде Советского Союза. О чём они, вероятно, забыли, когда давали такой ответ — читайте здесь.