Как поколение «Z» пытаются вернуть в СССР

Исследования маркетологов говорят о современном поколении как о людях, которые теряются между настоящим миром и его онлайн-версией, «срастаются с гаджетами» и быстро теряют интерес к информации, если она не несёт сразу пользу — слишком много контента. К скорости жизни у них поэтому тоже совсем другие требования, нежели у предыдущих поколений. При этом молодёжи важна эмпатия, принятие и разделение их ценностей.