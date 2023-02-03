В Белгороде хотят узаконить установку кондиционеров в МКД

Posted Сегодня, 08:41
Published Сегодня, 08:41
Modified Сегодня, 08:44
Updated Сегодня, 08:44
Депутаты Белгорода задумались над тем, чтобы урегулировать вопрос установки кондиционеров в многоквартирных домах. Сейчас каких-либо единых требований в областном центре по этому вопросу нет.
Вместе с тем в пресс-службе горсовета заявили, что от белгородцев поступают жалобы на шум от работы кондиционеров и неправильный отвод их конденсата. Этих обращений становится больше летом.
Депутаты предложили узаконить установку кондиционеров. Сейчас в горсовете изучают опыт других городов по этому вопросу, в частности — Воронежа и Санкт-Петербурга.
Так, например, в Северной столице установку кондиционеров нужно обязательно согласовывать с городским Комитетом по градостроительству и архитектуре. В Воронеже вопрос установки регулируется правилами благоустройства территории.
Помимо кондиционеров, городские власти хотят обсудить вопросы безбарьерной среды на парковках для инвалидов, установки ограждений на придомовых территориях МКД. Проекты по всем этим вопросам пообещали вынести на публичные слушания. О месте и времени собрания объявят позже.
Как отметил председатель горсовета Вадим Радченко, проект предложений о внесении изменений в правила благоустройства депутаты могут рассмотреть уже в мае.