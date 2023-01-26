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Posted Сегодня, 12:08

Published Сегодня, 12:08

Modified Сегодня, 12:10

Updated Сегодня, 12:10

Белгородцам предложили поделиться фото для масштабной акции «Мост Памяти»

26 января 2023, 12:08
Фото: 1MI
1 и 2 февраля в Волгограде на экранах Аллеи Героев разместят фотографии участников Сталинградской битвы. Организаторы собирают снимки из разных регионов страны. Об акции сообщили в региональном правительстве.

Белгородцы могут отправить фотографии участников Сталинградской битвы в честь празднования 80-летия победы в ней. На Аллее Героев в Волгограде покажут снимки участников битвы.

В честь годовщины на 1 и 2 февраля запланирован масштабный историко-патриотический проект «Мост Памяти». Загрузить фотографии участников белгородцы могут на сайте «Бессмертного полка» либо на отправить их на почту [email protected].

Также по самому Волгограду от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной покажут различные аудиовизуальные произведения. Всё это и образует символический «Мост Памяти».

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#Наталья Корявых#Белгородская область#Общество#Великая Отечественная война#Акция#Сталинградская битва#Мост Памяти#Волгоград
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