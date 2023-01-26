Белгородцам предложили поделиться фото для масштабной акции «Мост Памяти»

Posted Сегодня, 12:08
Published Сегодня, 12:08
Modified Сегодня, 12:10
Updated Сегодня, 12:10
Белгородцы могут отправить фотографии участников Сталинградской битвы в честь празднования 80-летия победы в ней. На Аллее Героев в Волгограде покажут снимки участников битвы.
В честь годовщины на 1 и 2 февраля запланирован масштабный историко-патриотический проект «Мост Памяти». Загрузить фотографии участников белгородцы могут на сайте «Бессмертного полка» либо на отправить их на почту [email protected].
Также по самому Волгограду от Мамаева кургана до Аллеи Героев и Центральной набережной покажут различные аудиовизуальные произведения. Всё это и образует символический «Мост Памяти».