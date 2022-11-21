К 80-летию Курской битвы в двух регионах откроют новый военно-исторический маршрут

С 2023 года туристы смогут посетить памятные места Белгородской и Курской областей по военно-историческому маршруту. Разработкой программы регионы занимаются совместно.
Открытие маршрута приурочено к 80-летию Курской битвы и танкового сражения под Прохоровкой. Инициаторами разработки стали музей-заповедник «Прохоровское поле», Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы и туристские информационные центры регионов.
Представители двух областей уже провели три встречи и обсудили длительность маршрута, а также его ключевые объекты. В Белгородской области туристы смогут посетить музей «Прохоровское поле», музей-диораму. В Курской области это Поныровский историко-мемориальный музей Курской битвы, Мемориальный комплекс «Поклонная высота 269» и другие объекты.