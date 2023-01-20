Белгородский «Эрмитаж» продолжит работать до конца января

На каждой картине есть QR-код. С его помощью можно «оживить» изображения на своём смартфоне. На картине Ивана Айвазовского «Корабль среди бурного моря» можно увидеть бушующие волны, а на полотне Петра Верещагина «Вид Кремля со стороны Москва-реки» — плывущие облака.