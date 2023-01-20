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Posted Сегодня, 14:06

Published Сегодня, 14:06

Modified Сегодня, 14:08

Updated Сегодня, 14:08

Белгородский «Эрмитаж» продолжит работать до конца января

Сегодня, 14:06
Фото: пресс-служба мэрии Белгорода
В этом году в арт-объекте собрали репродукции картин известных русских и зарубежных художников XVIII–XX веков. Всего в Белгороде представлено 12 стендов с репродукциями картин из фондов Эрмитажа, сообщили в мэрии.

Белгородский «Эрмитаж» в парке Победы будет работать до конца января. До этого времени горожане смогут посмотреть репродукции картин известных русских и зарубежных художников XVIII–XX веков.

На каждой картине есть QR-код. С его помощью можно «оживить» изображения на своём смартфоне. На картине Ивана Айвазовского «Корабль среди бурного моря» можно увидеть бушующие волны, а на полотне Петра Верещагина «Вид Кремля со стороны Москва-реки» — плывущие облака.

Всего в «Эрмитаже» представлено 12 стендов с репродукциями картин. Они имеются в фонде Государственного Эрмитажа.

Видео: мэрия Белгорода
«Эрмитаж» вновь откроется в Белгороде
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