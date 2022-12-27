«Эрмитаж» вновь откроется в Белгороде

В парке Победы завершили монтаж белгородского «Эрмитажа». В этом году горожане смогут увидеть новые картины — права на изображения предоставил Государственный Эрмитаж.
Внутри конструкции разместили 12 стендов с репродукциями картин известных русских художников XVIII–XX вв. На каждом полотне есть QR-код, который поможет оживить изображение. Помимо этого, на двух экранах будут транслировать образовательный видеоконтент.
Белгородский «Эрмитаж» впервые установили зимой прошлого года. Тогда же, помимо картин, горожанам показали получасовой балетный спектакль «Испытания Дамиса», который возродили после 120 лет и впервые показали в 2020 году в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге.