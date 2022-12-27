«Эрмитаж» вновь откроется в Белгороде

Белгородский «Эрмитаж» впервые установили зимой прошлого года. Тогда же, помимо картин, горожанам показали получасовой балетный спектакль «Испытания Дамиса», который возродили после 120 лет и впервые показали в 2020 году в Эрмитажном театре в Санкт-Петербурге.