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Шебекинцы изготавливают военным окопные свечи

Сегодня, 21:38
Фото: телеграм-канал "Окопные свечи Шебекино"
Волонтёры успели уже сделать 150 свечей.

Волонтёры из Шебекино занимаются изготовлением специальных окопных свечей для военных. Число сделанных свежей достигло уже 150 штук. Скоро производство увеличат. У волонтёров есть свой телеграм-канал «Окопные свечи Шебекино», в котором они делятся процессом производства, успехами и финансовой стороной помощи. 

Окопные свечи многофункциональны. С их помощью можно сушить одежду и обувь, подогревать продукты питания и греться самостоятельно. Горят свечи до восьми часов. Как и обычные свечи, их можно использовать несколько раз: то есть тушить и зажигать вновь.

Ранее мы писали, что можно сдать волонтёрам жестяные банки, которые пойдут для изготовления окопных свечей. Пункты приёма можно посмотреть здесь.

Фото: телеграм-канал "Окопные свечи Шебекино"
Белгородцы могут сдать волонтёрам жестяные банки для производства окопных свечей
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#Алина Харина#Общество#Белгородская область#Шебекинский горокруг#Окопные свечи#Помощь военным
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