Шебекинцы изготавливают военным окопные свечи

Волонтёры из Шебекино занимаются изготовлением специальных окопных свечей для военных. Число сделанных свежей достигло уже 150 штук. Скоро производство увеличат. У волонтёров есть свой телеграм-канал «Окопные свечи Шебекино», в котором они делятся процессом производства, успехами и финансовой стороной помощи.



Окопные свечи многофункциональны. С их помощью можно сушить одежду и обувь, подогревать продукты питания и греться самостоятельно. Горят свечи до восьми часов. Как и обычные свечи, их можно использовать несколько раз: то есть тушить и зажигать вновь.