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Белгородцы могут сдать волонтёрам жестяные банки для производства окопных свечей

Сегодня, 17:06
Фото: ru.freepik.com
Жестяные банки.
Принести банки можно в те пункты приёма, где принимают подарки для военнослужащих, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

Местная жительница в вечернем прямом эфире выступила с идеей организовать в регионе приём чистых жестяных банок для производства окопных свечей. Женщина предложила сдавать банки в пункты приёма вторсырья.

Глава региона Вячеслав Гладков такую инициативу одобрил.

Давайте попробуем. Только предлагаю приносить банки в те пункты, куда белгородцы сейчас приносят подарки для военнослужащих. Если у вас есть возможность, то приносите чистые, пустые и без крышек жестяные банки. Волонтёры будут изготавливать окопные свечи. Список пунктов приёма я недавно публиковал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области

В Белгороде открыты три пункта приёма подарков для военнослужащих: в ТРЦ «Рио», в ТЦ «Мега Гринн» и на новогодней ярмарке на Солнечных часах. Всего по региону открыто 15 таких пунктов.

В Белгороде открыли пункты приёма новогодних подарков для военнослужащих
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#Александра Склярова#Общество#Операция на Украине#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Окопные свечи#Пункт приёма
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