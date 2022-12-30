Белгородцы могут сдать волонтёрам жестяные банки для производства окопных свечей

Местная жительница в вечернем прямом эфире выступила с идеей организовать в регионе приём чистых жестяных банок для производства окопных свечей. Женщина предложила сдавать банки в пункты приёма вторсырья.
Глава региона Вячеслав Гладков такую инициативу одобрил.
Давайте попробуем. Только предлагаю приносить банки в те пункты, куда белгородцы сейчас приносят подарки для военнослужащих. Если у вас есть возможность, то приносите чистые, пустые и без крышек жестяные банки. Волонтёры будут изготавливать окопные свечи. Список пунктов приёма я недавно публиковал.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области
В Белгороде открыты три пункта приёма подарков для военнослужащих: в ТРЦ «Рио», в ТЦ «Мега Гринн» и на новогодней ярмарке на Солнечных часах. Всего по региону открыто 15 таких пунктов.