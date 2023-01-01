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Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области

Сегодня, 07:48
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Для жителей региона новогодняя ночь выдалась неспокойной. Громко стало через 20 минут после боя курантов. Подробнее — в материале «Бел.Ру».

Около 00:20 над Белгородом 1 января раздались звуки взрывов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, «хлопки» доносились из Белгородского района — там сбили четыре снаряда ракетной системы залпового огня, которые запустили со стороны Украины. Пострадавших предварительно не было, но в четырёх  домах в Новой Нелидовке были выбиты окна.

Чуть позже жители Шебекино стали получать СМС-сообщения об обстреле. По официальным данным, там пострадали два частных дома — выбиты окна и двери, повреждены фасады. Также снаряды повредили газопровод.

На место выехали оперативные и аварийные службы.

Гладков сообщил о последствиях обстрела Шебекино в новогоднюю ночь
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#Кристина Семенчук#Происшествия#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Обстрел ВСУ#Новый год#Обстрелы Шебекино
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