Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области

Около 00:20 над Белгородом 1 января раздались звуки взрывов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, «хлопки» доносились из Белгородского района — там сбили четыре снаряда ракетной системы залпового огня, которые запустили со стороны Украины. Пострадавших предварительно не было, но в четырёх домах в Новой Нелидовке были выбиты окна.