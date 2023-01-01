Обстрелы из РСЗО под бой курантов: как прошла новогодняя ночь в Белгородской области

Около 00:20 над Белгородом 1 января раздались звуки взрывов. Как сообщил глава региона Вячеслав Гладков, «хлопки» доносились из Белгородского района — там сбили четыре снаряда ракетной системы залпового огня, которые запустили со стороны Украины. Пострадавших предварительно не было, но в четырёх домах в Новой Нелидовке были выбиты окна.
Чуть позже жители Шебекино стали получать СМС-сообщения об обстреле. По официальным данным, там пострадали два частных дома — выбиты окна и двери, повреждены фасады. Также снаряды повредили газопровод.
На место выехали оперативные и аварийные службы.