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«Ведётся обстрел»: жители посёлка под Белгородом получили предупреждения

Сегодня, 13:51
Фото: Bel.ru

Жители Октябрьского в Белгородском районе получили СМС об обстреле

СМС пришли жителям Октябрьского. Ранее местные жители сообщали о громких звуках на территории.
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Обстрел

Согласно рассылке РСЧС, под обстрел попал посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Местные жители в соцсетях утверждают, что слышали на территории громкие звуки.

Подробностей и подтверждений пока не было.

За сегодняшний день сообщалось об обстрелах в Шебекинском горокруге и в Краснояружском районе. Снаряды попали на территории промпредприятия и в дом многодетной семьи. Обошлось без жертв и пострадавших.

Всего в Белгородской области с начала СВО погибло 22 человека, 100 мирных жителей ранено. Повреждения получили свыше 1,6 тыс. единиц жилья и более 300 машин. Статистику привёл губернатор Вячеслав Гладков.

Сколько мирных жителей Белгородской области погибло и пострадало с начала СВО
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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Белгородский район#Октябрьский#Смс#Предупреждения#Обстрел ВСУ#Громкие звуки#Инна Рогова
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