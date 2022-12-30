«Ведётся обстрел»: жители посёлка под Белгородом получили предупреждения

Согласно рассылке РСЧС, под обстрел попал посёлок Октябрьский в Белгородском районе. Местные жители в соцсетях утверждают, что слышали на территории громкие звуки.
Подробностей и подтверждений пока не было.
За сегодняшний день сообщалось об обстрелах в Шебекинском горокруге и в Краснояружском районе. Снаряды попали на территории промпредприятия и в дом многодетной семьи. Обошлось без жертв и пострадавших.
Всего в Белгородской области с начала СВО погибло 22 человека, 100 мирных жителей ранено. Повреждения получили свыше 1,6 тыс. единиц жилья и более 300 машин. Статистику привёл губернатор Вячеслав Гладков.