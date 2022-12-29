Как белгородскому бизнесу защитить IT-инфраструктуру перед каникулами

— В первую очередь, необходимо запретить вносить изменения в IT-системы сегодня же, а лучше — с 20х чисел декабря. За этот период можно составить план работы на следующий год и сформировать рабочие инструкции. Если актуальная информация по внутренним процессам, аварийные регламенты или рабочие чек-листы ещё не хранятся в базе знаний или надёжном хранилище — самое время это исправить. Кроме этого, необходимо составить график дежурств ИТ-департамента, чтобы в любой момент ответственный сотрудник смог закрывать инциденты и быть на связи по срочным вопросам. В ответственность конкретного ИТ-специалиста во время новогодних праздников стоит определить регулярный мониторинг состояния корпоративных систем и всех информационных ресурсов вашей компании.