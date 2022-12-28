В Белгородской области вновь закупают оборудование для защиты от терроризма

В Белгородской области снова закупают оборудование для обеспечения антитеррористической защищённости. На этот раз — для объектов водоснабжения и водоотведения. Предельный срок, на который заключается контракт, — до 30 декабря.
Подрядчиком стал Белоблводоканал. Сумма контракта составила 528 тыс. рублей. В документе указано, что организация будет единственным поставщиком.
Ранее сообщалось, что в регионе закупят оборудование для обеспечения безопасности объектов пассажирского транспорта у трёх компаний. Сумма контракта составила 9,6 млн рублей. Оборудование должны были поставить до 26 декабря.