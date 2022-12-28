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В Белгородской области вновь закупают оборудование для защиты от терроризма

Сегодня, 07:41
Фото: 1MI
Подрядчиком стал ГУП «Белоблводоканал». Сумма контракта составила 528 тыс. рублей, следует из распоряжения регионального правительства.

В Белгородской области снова закупают оборудование для обеспечения антитеррористической защищённости. На этот раз — для объектов водоснабжения и водоотведения. Предельный срок, на который заключается контракт, — до 30 декабря.

Подрядчиком стал Белоблводоканал. Сумма контракта составила 528 тыс. рублей. В документе указано, что организация будет единственным поставщиком.

Ранее сообщалось, что в регионе закупят оборудование для обеспечения безопасности объектов пассажирского транспорта у трёх компаний. Сумма контракта составила 9,6 млн рублей. Оборудование должны были поставить до 26 декабря.

Безопасность объектов общественного транспорта в Белгороде обойдётся в 9,6 млн рублей
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#Наталья Корявых#Антитеррористическая защищённость#Общество#Белгородская область#Водоканал#Безопасность
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