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Белгородская область потратила 1,2 млрд рублей на защиту от терроризма в школах

Сегодня, 12:25
Фото: 1MI
Траты на антитеррористическую защищённость за пять лет выросли в 17 раз. Статистику приводит Go31.ru.
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Школы

В 2022 году Белгородская область потратила 1,2 млрд рублей на антитеррористическую защищённость. Траты на эти цели за пять лет выросли в 17 раз.

Как пишет издание, в 2018 году на антитеррористическую защищённость школ потратили 69,6 млн рублей, в 2019 году сумма увеличилась до 74,6 млн рублей. В 2020 году затраты превысили 107 млн рублей, а в 2021 — 184 млн рублей.

С 11 апреля в регионе действует «жёлтый» уровень террористической опасности. Его неоднократно продлевали. В связи с обстановкой в образовательных учреждениях проводят соответствующие учения.

В 2018 и 2019 годах их провели по 3,8 тыс., в 2020 — 3,9 тыс. В 2021 году их число увеличилось до 4,8 тыс., а в 2022 году подскочило до 9 тыс.

В 2021 году журналисты опрашивали белгородцев, что они подумают по поводу защиты школ. Многие даже на тот момент считали, что в общеобразовательных учреждениях не хватает охранников.

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#Школы#Белгородская область#Наталья Корявых#Общество#Учения#Антитеррористическая защищённость
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