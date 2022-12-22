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В Белгородской области могут увеличить выплаты для приёмных родителей

Сегодня, 06:35
Фото: 1MI
На эти цели в региональном бюджете 2023 года запланировано 86,1 млн рублей. Сейчас сумма выплаты на одного приёмного ребёнка составляет 8288 рублей, её предлагают поднять до 8744 рублей, сообщили в пресс-службе областной думы.
Сюжет
Выплаты

Министерство социальной защиты и труда области внесло законопроект о повышении выплат приёмным семьям. На эти цели направлено 86,1 млн рублей из регионального бюджета.

Предлагается поднять выплаты до 8744 рублей. Сегодня она составляет 8288 рублей на одного приёмного ребёнка. По состоянию на 1 декабря выплату получили 338 приёмных семей.

Отметим, что в законопроекте учтена ежемесячная доплата в размере 25% от основной выплаты приёмным семьям, которые проживают в сельской местности. Вместе с этим выплаты положены и обоим родителям, которые взяли пятерых и более детей на воспитание.

Пока законопроект об увеличении выплаты приёмным родителям находится на рассмотрении областной думой. Если он будет одобрен, то изменения вступят в силу с 1 января 2023 года.

В Белгородской области выплаты на детей получили 157 приёмных семей
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#София Чугай#Общество#Белгородская область#Выплаты#Приёмные#Облдума
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