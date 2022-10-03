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В Белгородской области выплаты на детей получили 157 приёмных семей

3 октября 13:40
Фото: 1MI
Приёмные родители могут рассчитывать на те же выплаты на детей, что и родные. Подробности рассказали в региональном отделении Пенсионного фонда РФ.

С начала года по линии ПФР 157 приёмных семей получили выплаты на детей. В список вошло в том числе единовременное пособие при передаче ребёнка на воспитание. Сумма составляет 20 472,77 рубля.

Для тех, кто берёт в семью ребёнка-инвалида, ребёнка старше семи лет, а также кровных братьев и сестёр, размер выплаты увеличивается до 156 428,66 рубля на каждого ребёнка.

Пособие по уходу за ребёнком в возрасте до 1,6 года положено неработающим или потерявшим работу по причине ликвидации предприятия. Выплату в этом случае получит один из приёмных родителей.

Усыновители могут претендовать и на материнский (семейный) капитал. После 2020 года его размер составляет 524 527,9 рубля. Если после 2020 года в семью взяли второго ребёнка, маткапитал увеличится на 168 616,2 рубля.

Для того, чтобы оформить пособия, следует обратиться с заявлением в клиентскую службу регионального отделения ПФР.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#ПФР#Выплаты#Приёмные родители
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