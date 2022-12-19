Это ваши косяки: В Короче строят спортивный центр без оборудования

В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» один из объектов в Корочанском районе достроят только в следующем году из-за брака строителей — на объекте не выполнено водоотведение.
Мы в течение последних полутора часов два раза обсуждаем с негативной позиции Корочанский район. Для решения проблемы должно быть финансирование. Зачем нужно контролировать губернатору каждый этап реализации проекта? Это же не моя работа. Это же ваши косяки - без денег тяжело выполнить. С утра рассматривали проект строительства культурно-спортивного центра, у которого забыли половину стоимости обосновать. Проект строится без оборудования. Найдите где-то ещё 150 млн рублей. Нужно понять, кто их потерял и в каком месте они сейчас лежат.
Вячеслав Гладков
Губернатор добавил, что, когда составлялось техзадание на строительство центра, техзадание никто не согласовал с министерством культуры и спорта.
В чём моя вина? Изначально оборудование было предусмотрено, потом его исключили.
Николай Нестеров, глава Корочанского района
Вячеслав Гладков напомнил, что контракт был заключён в 2021 году. Информация о том, что на объекте не хватает денег, поступила к нему только две недели назад.
Пройдёт совещание, определится источник финансирования. Неделю дал на исполнение. Если думаете, что я фокусник, который достаёт из рукавов деньги, вы ошибаетесь.
Вячеслав Гладков