«Просто неточность»: из речи главы Еврокомиссии удалили данные о потерях ВСУ

Из речи Урсулы фон дер Ляйен удалили данные о потерях ВСУ. Речь о 100 тыс. военных и 20 тыс. гражданских. Отредактированное послание опубликовали повторно, а озвученные сведения были основаны на «данных внешних источников».
Генштаб ВСУ не смог подтвердить или опровергнуть эти данные. Само сообщение удалили спустя два часа после публикации. Официальный представитель Еврокомиссии Дана Спинант заявила, что причиной удаления послужила «неточность».
«Использованная оценка из внешних источников должна была касаться потерь, то есть погибших и раненых, и должна показать жестокость России», — сказала Спинант.
Руководитель управления по связям с общественностью ВСУ Богдан Сеник подчеркнул, что сведения о потерях — служебная информация, которая не может быть обнародована.
Напомним, глава Еврокомиссии ранее заявила, что потери ВСУ насчитывают 100 тыс. человек, ещё 20 тыс. человек — среди гражданских.