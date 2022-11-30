Потери ВСУ с начала спецоперации могут достигать 100 тыс. человек

По словам главы ЕК, нанесённый Украине ущерб оценивается в 600 млрд евро. По предыдущей оценке — 385 млрд евро. Также она вновь заявила, что необходимо компенсировать причинённый ущерб за счёт замороженных российских активов. Речь о сумме в 300 млрд евро. Ещё 19 млрд евро — частные активы граждан РФ.