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Потери ВСУ с начала спецоперации могут достигать 100 тыс. человек

Сегодня, 11:46
Фото: 1MI
Это число во время видеообращения озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, пишут «Новые известия».

Потери ВСУ могут достигать 100 тыс. человек. Потери среди гражданских — в районе 20 тыс. человек. Эти данные озвучила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, опираясь на расчёты Евросоюза.

По словам главы ЕК, нанесённый Украине ущерб оценивается в 600 млрд евро. По предыдущей оценке — 385 млрд евро. Также она вновь заявила, что необходимо компенсировать причинённый ущерб за счёт замороженных российских активов. Речь о сумме в 300 млрд евро. Ещё 19 млрд евро — частные активы граждан РФ.

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков призывал не верить данным западных СМИ о потерях ВС РФ. New York Times появилась публикация, где заявили о потерях 70–75 тыс. военнослужащих с российской стороны.

Тем временем только в Белгородской области среди мирного населения погибли 18 человек. Пострадали ещё 69 мирных жителей. 

 

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#Наталья Корявых#Операция на Украине#СВО#Потери ВСУ
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