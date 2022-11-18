Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации

12 сентября со стороны Украины обстреляли погранпункт в Валуйском городском округе. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, но после губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела погибла 80-летняя женщина — она была гражданкой Украины. Ещё четверых пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Они получили ранения средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, ещё один — житель Логачёвки.