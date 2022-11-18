Сколько белгородцев погибло и пострадало с начала спецоперации

Специальная военная спецоперация на территории Украины стартовала 24 февраля. По нашим подсчётам, опираясь на официальные данные, по состоянию на 13 мая из-за обстрелов пострадали 19 мирных белгородцев. Ещё один человек погиб. Но, к сожалению, данные цифры ежемесячно только увеличиваются.
Так, 15 мая обстреляли посёлок Середа в Шебекинском городском округе. В результате обстрела пострадал один мирный житель, он получил осколочное ранение. Спустя два дня, 17 мая, под обстрел попало село Безымено Грайворонского горокруга. Пострадал один человек, он получил ранения лёгкой степени тяжести.
18 мая в Белгородском районе со стороны Украины обстреляли село Солохи. Пострадал ещё один мирный житель.
Днём 25 мая подверглось обстрелу село Журавлёвка. Тогда губернатор Вячеслав Гладков написал в телеграм-канале, ссылаясь на данные главы поселения Анжелики Самойловой, что есть один пострадавший — молодой человек получил глубокое осколочное ранение. На следующий день населённый пункт опять обстреляли. В результате была ранена одна женщина. Вскоре стало известно, что она умерла от полученных травм.
27 мая подверглось обстрелу село Нехотеевка. От осколков снарядов пострадал мужчина — он получил осколочное ранение голени.
Спустя почти три недели, 20 июля, вновь обстреляли Нехотеевку. Одного из мужчин смертельно ранил осколок.
12 сентября со стороны Украины обстреляли погранпункт в Валуйском городском округе. Изначально сообщалось, что пострадавших нет, но после губернатор Белгородской области заявил, что в результате обстрела погибла 80-летняя женщина — она была гражданкой Украины. Ещё четверых пострадавших доставили в Валуйскую ЦРБ. Они получили ранения средней степени тяжести. Трое из них — граждане Украины, ещё один — житель Логачёвки.
Вечером 13 сентября стало известно, что со стороны Украины было обстреляно село Шелаево в Валуйском городском округе. Двое мирных жителей получили лёгкие ранения.
16 сентября подвергся обстрелу город Валуйки. Система ПВО сработала, но боеприпасы упали на землю. Была повреждена подстанция, электричества в городе пропало. Один человек погиб, ещё двоим оказывалась медицинская помощь.
17 сентября ВСУ вновь обстреливали село Красный Хутор в Белгородском районе. В результате обстрела пострадали три человека. Двое получили лёгкие ранения. Им оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Одна женщина скончалась.
3 октября в Головчино Грайворонского горокруга после обстрела ВСУ погибла 48-летняя женщина. Снаряды попали в центр села.
Спустя четыре дня, 7 октября, подверглось обстрелу село Щетиновка в Белгородском районе. Пострадал один человек.
На следующий день со стороны Украины обстреляли село Бирюч в Валуйском горокруге. Была ранена 16-летняя девушка.
Утром 10 октября со стороны Украины вновь начался обстрел Шебекино. Погибла 74-летняя женщина. По словам Вячеслава Гладкова, у неё были обширные осколочные ранения.
16 октября в результате обстрела в Белгороде пострадали три человека. Двоих мужчин с осколочными ранениями направили в больницу. Женщине оказали амбулаторную помощь на месте.
В этот же день в Белгородском районе после обстрела пострадал пенсионер. Он получил контузию.
18 октября ВСУ обстреляли снарядами территорию железнодорожной станции в селе Белгородского района. Один человек пострадал — мужчина получил осколочные ранения ног. В этот же день обстреляли посёлок Глотово в Грайворонском горокруге. Ранение получил мужчина.
19 октября под сильный обстрел попало Шебекино. Пострадали два человека. Мужчина получил ранение грудной клетки, он был в тяжёлом состоянии. Раненую женщину отвезли в ЦРБ. Спустя время стало известно, что количество пострадавших увеличилось до трёх.
21 октября в промышленное предприятие в Шебекино было зафиксировано прямое попадание снаряда. Начался пожар. Пострадала одна женщина.
22 октября опять пострадало Шебекино. После взрывов в центре города 11 жителей получили ранения. По данным главы региона Вячеслава Гладкова, состояние четверых из них оценивали как тяжёлое. Спустя время стало известно, что от полученных ранений до приезда скорой помощи 14-летний мальчик и мужчина скончались.
29 октября пострадал оператор телеканала «Белгород 24» Дмитрий Ярема. Он отвозил гуманитарную помощь российским военным
Во время обстрела 1 ноября в селе Козинка Грайворонского горокруга ранили одного человека. Населённый пункт атаковали ВСУ.
15 ноября вновь досталось Шебекино. Глава региона Вячеслав Гладков сообщил на своих страницах в соцсетях, что при обстреле погибли два человека — мужчина и женщина. Ещё трое человек получили ранения и были госпитализированы.
Под атакой оказались и Валуйки. От обстрела пострадали белгородцы: один скончался на месте, а мужчину и женщину доставили в медицинские учреждения с осколочными ранениями.
А 17 ноября снаряды «Града» попали в частный жилой дом в Шебекино. Была ранена 15-летняя девушка.
В итоге с начала спецоперации на территории Белгородской области в результате обстрелов пострадали 69 человек. Скончались 18.