В Краснодаре спрос на магнийсодержащие средства при стрессе подскочил в 1,5 раза

Высокий спрос на “Здравсити” наблюдается на жидкую форму “Магне В6”, которая подходит детям и максимально быстро устраняет дефицит магния в организме. Еще есть таблетки в больших упаковках, чтобы хватило надолго. Также лидерами продаж являются другие препараты - под брендами «Солгар», «Реневал» и так далее.