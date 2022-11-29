Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Bel.ru
ГлавноеВсе новости

В Краснодаре спрос на магнийсодержащие средства при стрессе подскочил в 1,5 раза

Сегодня, 06:41
Фото: пресс-служба здравсити
По результатам исследования маркетплейса здоровья «Здравсити» выяснилось, что в административном центре Краснодарского края с начала осени в 1,5 раза вырос спрос на магнийсодержащие препараты.

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Гордеева объяснила повышенную потребность в магнийсодержащих препаратов особенностями воздействия данного макроэлемента на человека. К примеру, магний участвует в распаде углеводов, пишет kubnews.ru. Он действует на нервно-мышечную возбудимость и на функцию сердца. Магний обладает сосудорасширяющим действием, помогает уменьшить артериальное давление.

По словам Гордеевой, магний - это важнейший антистрессовый макроэлемент, особенно при сочетании с витамином В6. 

Высокий спрос на “Здравсити” наблюдается на жидкую форму “Магне В6”, которая подходит детям и максимально быстро устраняет дефицит магния в организме. Еще есть таблетки в больших упаковках, чтобы хватило надолго. Также лидерами продаж являются другие препараты - под брендами «Солгар», «Реневал» и так далее.

Елена Гордеева подчеркнула, что ряду граждан никак не обойтись без дополнительного приема магния. Обычно его нехватка выявляется у лиц с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом. Большая потребность в магнии имеется в период интенсивного роста и созревания, при сильных физических нагрузках, непроходящем стрессе, эмоциональном выгорании и регулярном недосыпании.

Добавим, что минеральные вещества в организм поступают и с едой. Так, 50% суточной потребности в магнии можно удовлетворить хлебом, крупяными изделиями, какао и орехами. Семена кукурузы, петрушка, лук репчатый, капуста и женьшень также богаты данным макроэлементом.

Избыток магния не бьет по здоровому организму. Однако при заболеваниях печени может наблюдаться заторможенность, сонливость и артериальная гипотония, подытожила врач.

#Светлана Павлова
Подпишитесь
В небе над Белгородом вновь раздавался грохот
Сегодня, 09:35
Какие субсидии из бюджета Белгородской области получают компании Владимира Зотова?
Сегодня, 06:51
Пятерых человек оштрафовали за запуск фейерверков в Белгородской области
Сегодня, 07:11
Посты белгородского блогера Владимира Бабина проверят эксперты
Сегодня, 06:50
Военкомат не может вернуть мобилизованного белгородца из-за отсутствия интернета
Сегодня, 06:42
Таиландская компания покупает белгородского производителя свинины за 22 млрд
Сегодня, 08:24