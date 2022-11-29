В Краснодаре спрос на магнийсодержащие средства при стрессе подскочил в 1,5 раза

Кандидат медицинских наук, гастроэнтеролог Елена Гордеева объяснила повышенную потребность в магнийсодержащих препаратов особенностями воздействия данного макроэлемента на человека. К примеру, магний участвует в распаде углеводов, пишет kubnews.ru. Он действует на нервно-мышечную возбудимость и на функцию сердца. Магний обладает сосудорасширяющим действием, помогает уменьшить артериальное давление.
По словам Гордеевой, магний - это важнейший антистрессовый макроэлемент, особенно при сочетании с витамином В6.
Высокий спрос на “Здравсити” наблюдается на жидкую форму “Магне В6”, которая подходит детям и максимально быстро устраняет дефицит магния в организме. Еще есть таблетки в больших упаковках, чтобы хватило надолго. Также лидерами продаж являются другие препараты - под брендами «Солгар», «Реневал» и так далее.
Елена Гордеева подчеркнула, что ряду граждан никак не обойтись без дополнительного приема магния. Обычно его нехватка выявляется у лиц с сахарным диабетом, артериальной гипертонией, атеросклерозом. Большая потребность в магнии имеется в период интенсивного роста и созревания, при сильных физических нагрузках, непроходящем стрессе, эмоциональном выгорании и регулярном недосыпании.
Добавим, что минеральные вещества в организм поступают и с едой. Так, 50% суточной потребности в магнии можно удовлетворить хлебом, крупяными изделиями, какао и орехами. Семена кукурузы, петрушка, лук репчатый, капуста и женьшень также богаты данным макроэлементом.
Избыток магния не бьет по здоровому организму. Однако при заболеваниях печени может наблюдаться заторможенность, сонливость и артериальная гипотония, подытожила врач.