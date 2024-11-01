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Светлана Павлова

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2024
Корпорация МСП в сентябре запустит программу по поддержке бизнеса на автомаршрутах
25 июля, 10:45
2022
Заседание согласительной комиссии по законопроекту о квотах пройдет до 14 декабря
7 декабря 2022, 07:37
Володин опрашивает россиян насчет запрета суррогатного материнства для иностранцев
1 декабря 2022, 13:39
Жены участников СВО рассказали о своих проблемах губернатору МО Воробьеву
1 декабря 2022, 10:15
У премии в области СМИ “Искра Юга - 2022” появились новые номинации
30 ноября 2022, 12:44
Городские маршруты Омска начнут обслуживать 22 новых экологичных автобуса
30 ноября 2022, 07:03
В Краснодаре спрос на магнийсодержащие средства при стрессе подскочил в 1,5 раза
29 ноября 2022, 06:41
Эксперты подвели итоги Первого Российского винодельческого форума
26 ноября 2022, 14:30
Воробьев: Идет сбор заявок на участие в премии "Мы рядом. Доброе дело" в Подмосковье
23 ноября 2022, 08:42
РАСО опубликовала шорт-листы премии «Гамбургский счёт»
22 ноября 2022, 12:28
Мариуполь и Мелитополь получили звание «Город воинской доблести»
16 ноября 2022, 10:25
В Перми прошли «Большие гонки» при поддержке ПЦБК
15 ноября 2022, 09:41
В ближайшие два года в России появится на несколько ледовых арен больше
15 ноября 2022, 07:11
На заводе KM PRECAST в Нижнем Новгороде показали производство новых фасадных панелей
11 ноября 2022, 13:04
Комплексное развитие территорий могут объединить с аукционами «за долю»
11 ноября 2022, 07:35
Депутаты Госдумы окончательно отклонили поправки в закон "О рекламе"
9 ноября 2022, 12:15
Модульбанк: Запущена услуга консультации по попаданию в реестр IT-компаний
9 ноября 2022, 06:56
В Госдуме объяснили решение отклонить поправки к закону «О рекламе»
8 ноября 2022, 07:35
Альфа-Онлайн — лидер среди мобильных интернет-банков для айфонов по оценке Markswebb
7 ноября 2022, 12:34
ВКонтакте - отражение России
7 ноября 2022, 08:11

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