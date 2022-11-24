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Разборки гараж на гараж в Белгороде закончились сломанной челюстью

Сегодня, 09:52
Фото: 1MI

Белгородцу в массовой драке сломали челюсть

Во время ссоры один из молодых людей ударил своего оппонента в челюсть, сообщили в региональном УМВД.

В Белгороде две компании мужчин разбирались друг с другом «гараж на гараж». Один из парней ударил своего оппонента в челюсть. Здоровью мужчины причинён тяжкий вред.

В полицию поступило сообщение от медиков. Они рассказали, что к ним обратился 35-летний мужчина с переломом челюсти. Вскоре правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого.

Как установили полицейские, между двумя компаниями, выпивавшими в соседних гаражах, произошла ссора. Она переросла в потасовку. 20-летний парень ударил потерпевшего в челюсть. Медиков вызвали очевидцы. Молодому человеку грозит до трёх лет колонии.

Ранее сообщалось, что в Белгороде семейная пара устроила поножовщину из-за «потерянного кота». Пушистый наблюдал за ссорой хозяев с подоконника. Ещё один житель региона до смерти забил знакомого первым, что попадалось под руку. 

 

Знакомство в баре закончилось для белгородца сломанной челюстью
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