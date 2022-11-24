Разборки гараж на гараж в Белгороде закончились сломанной челюстью

В Белгороде две компании мужчин разбирались друг с другом «гараж на гараж». Один из парней ударил своего оппонента в челюсть. Здоровью мужчины причинён тяжкий вред.
В полицию поступило сообщение от медиков. Они рассказали, что к ним обратился 35-летний мужчина с переломом челюсти. Вскоре правоохранители задержали 20-летнего подозреваемого.
Как установили полицейские, между двумя компаниями, выпивавшими в соседних гаражах, произошла ссора. Она переросла в потасовку. 20-летний парень ударил потерпевшего в челюсть. Медиков вызвали очевидцы. Молодому человеку грозит до трёх лет колонии.
Ранее сообщалось, что в Белгороде семейная пара устроила поножовщину из-за «потерянного кота». Пушистый наблюдал за ссорой хозяев с подоконника. Ещё один житель региона до смерти забил знакомого первым, что попадалось под руку.